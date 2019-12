新年へのカウントダウンはニコ生『ごちうさ』で！　『ご注文はうさぎですか？？ ～Sing For You～』1期＆2期＆SPエピソード一挙放送!!

2019年12月31日(火)12:30より、アニメ『ご注文はうさぎですか?』の1期&2期、アニメスペシャルエピソード「Dear My Sister」の無料一挙放送を行うことが発表された。さらに2019年12⽉31日(火)23:58より、『ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~』上映会&新年カウントダウン会場【ここだけはうさぎ年♪】の放送も決定!





アニメ『ご注文はうさぎですか』は『まんがタイムきららMAX』(芳文社)などで連載された、Koiによる4コマ漫画のアニメーション作品。

「木組みの家と石畳の街」に引っ越してきた高校生のココアが、下宿先である喫茶店・ラビットハウスで過ごす日々を描いた物語だ。



2014年、2015年と2度にわたってテレビアニメ化され、2017年にはスペシャルアニメの劇場公開が行われた人気作で、今回のニコニコ生放送では全てのアニメーション作品を一気に楽しむことができる。

さらに、2020年1月1日(水)0:00より『ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~』の有料上映会が決定。『Sing For You』上映前は、新年カウントダウンの会場としてコメントにて今年1年を振り返ったり、ごちうさを語ったり等、『ごちうさ』まみれの年越し&年明けを楽しむことができる。



