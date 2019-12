来年結成10周年を迎えるマンウィズ、新曲が2020年NHKサッカーテーマに決定

2020年2月9日に結成10周年イヤーを迎えるMAN WITH A MISSIONの新曲「Change the World」が、2020 NHKサッカーテーマ曲に決定した。



この楽曲は、2020年元日放送の「天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権・決勝」を皮切りに、Jリーグや天皇杯などの国内大会のほか、日本代表の試合やヨーロッパを中心とした海外サッカーなど、サッカー中継や関連番組のテーマ曲として使用される。尚、本楽曲のリリース日は未定。



【MAN WITH A MISSIONコメント】

美シクモ厳シクソシテ圧倒的ナドラマヲ魅セテクレルサッカー。好キデ良カッタ。

世界中ガ熱狂スルコノスポーツヲ、曲ニシテ奏デルコトデ応援デキル喜ビヲ噛ミ締メテオリマス。

2020年ハ日本スポーツ界全体モ盛リ上ガル一年。サッカーデマタ心ガ震エル瞬間ニイッパイ出会エソウデス。

(Jean-Ken Johnny)





<映画情報>



『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』



公開:2020年2月14日(金)~2月27日(木)の2週間限定公開

監督:チェンコ塚越

製作:東宝/FYD/ソニー・ミュージックレーベルズ/トライストーン・ホールディングス/WOWOW/スペースシャワーネットワーク

制作プロダクション:東京コネクション/ギークサイト

配給:東宝映像事業部

©2020 "TRACE the HISTORY" FILM PARTNERS



映画公式サイトURL:https://mwam-movie.com/

MAN WITH A MISSION HP:https://www.mwamjapan.info/