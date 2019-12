『すみっコぐらし』"大人かわいい"クラシックメガネが登場！

メガネフラワーは、『すみっコぐらし』とのコラボレーションフレームシリーズにクラシックモデルを追加し、店舗とオンラインショップにて2020年1月2日より発売する。



『すみっコぐらし』は、 "すみっこが好き"、 "すみっこにいると落ち着く"という気持ちをテーマにした大人気キャラクター。好評発売中のキッズメガネ、11月15日に発売された大人用メガネ・PC用ブルーライトカットメガネに続き、クラシックメガネが仲間入りとなった。



メタルとすみっコを組み合わせたクラシックなボストンフレームと、フレーム上部の直線カットがおしゃれなクラウンパントフレームの2モデル各3色展開。素材にはクラシックなメタル&風合いのあるアセテートを使用している。



オリジナルメガネケースとメガネ拭きが付属し、薄型非球面レンズセット価格で1万2000円(+税)。トレンドのクラシックスタイルと愛らしいすみっコを組み合わせた"大人かわいい"メガネフレームだ。



