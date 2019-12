UDF PEANUTSに様々なスヌーピーが登場！ 2G限定品情報も！

さがせ! 彼を!! 1987年にイギリスで誕生してから32年、世界中を、時には異世界までも旅したあの人気キャラクターが、メディコム・トイのソフビフィギュアVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)シリーズに登場だ。

メディコム・トイは海外のキャラクターも数多くフィギュア化しており、UDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)では、スヌーピーで有名な『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)が人気シリーズとなっている。ここではそれも合わせてご紹介しよう。

さて、彼は見つかったかな? そう、彼の名は……。





(C) DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.



VCD ウォーリー/メディコム・トイ/8800円+税/2020年5月発売予定/絵本『ウォーリーをさがせ!』シリーズの主人公ウォーリーをソフビフィギュア化。両肩に可動部あり。杖は左手と一体になっている。全高約25センチ。





(C) 2019 PNTS



UDF PEANUTS シリーズ11/メディコム・トイ/1800円+税(★)、1500円+税(●)、各1200円+税(他3種)/2020年7月発売予定/小サイズの固定フィギュア。『PEANUTS』より人気キャラを原作に忠実に立体化。スヌーピーとウッドストックのセットは犬小屋の屋根がベースになっている。チャーリー・ブラウンとスヌーピーのセットは、4足歩行時代の初期のスヌーピーがセレクトされている。全5種。各全高約2.5〜9.4センチ。



メディコム・トイではフィギュア以外にも様々な商品を発売している。ここからはそれらをご紹介しよう。





(C) HAJIME SORAYAMA



HAJIME SORAYAMA BASKETBALL/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年1月発売予定/空山基のイラストをプリントしたバスケットボール。創業100年以上の老舗スポーツボールブランドTACHIKARA(タチカラ)製。直径約22センチ。渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)2G 03-6452-5003





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



FLOWER BOMBER(RED Ver.)/メディコム・トイ/5万円+税/2020年1月発売予定/アーティストのBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。今回は花束以外が赤単色のレッドバージョンになっている。全高約36センチ。渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)2G 03-6452-5003



ここで答え合わせ。タイトル画像のウォーリーは画像の中央付近、屋根の上のスヌーピーの右側にいるぞ。「VCD ウォーリー」を手に入れた人は、自分でもウォーリーを探す写真を作ってみても面白いかもしれない。



問い合わせ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。