挑発的な色香が魅力的。アズレン『プリンツ・オイゲン』フィギュアが予約受付開始！

大網が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、完成品フィギュア『アズールレーン プリンツ・オイゲン[色褪せないエガオ]フィギュア』の購入で、あみあみ限定特典が付く予約を受付中だ。



『アズールレーン』とは、世界中の艦船を擬人化した少女たちを育成・編成して戦う、登録者数600万人を突破した大人気スマートフォン向けゲームアプリ。10月よりTVアニメが放送中だ。



この度、「鉄血」に所属するアドミラル・ヒッパー級三番艦”プリンツ・オイゲン”が「色褪せないエガオ」の水着姿で登場。

食い込んだ水着に、胸のホクロがセクシー。舌をぺロッと出したイタズラな表情に、薄い水着の紐をひっぱる様子や足の指先の仕草など、挑発的な色香が魅力的だ。



クリアーパーツによる透明感のある流れる銀髪は美しく仕上がり、サメの口のような異形で迫力あるボリュームの艤装といった、彼女独自の特徴も見どころ満載に造形されている。大きな浮き輪も要注目だ。



首部分にはネックジョイント【H】規格を搭載しており、可動させることで微妙なしぐさの変化を楽しむことができる。



あみあみ限定特典として「アクリルストラップ」がついてくる。



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.