2020年よりムーミン75周年のアニバーサリーイヤーがスタート、特設サイトが公開

株式会社ライツ・アンド・ブランズは、2020年にム―ミンの原作小説出版から75周年を迎えるにあたり、2020年よりムーミン75周年アニバーサリーイヤーをスタートすることを発表した。75周年特設サイト公開を記念し、今年3月にオープンした「ムーミンバレーパーク」(埼玉県飯能市)に100組200名を招待するほか、限定記念商品の発売や原作小説のリニューアル出版、巡回イベントなども決定した。





●特設サイト公開記念!ムーミンバレーパークに100組200名を招待



ムーミン公式サイト内に、ムーミン75周年の最新情報を随時配信する「ムーミン75周年特設サイト」が開設されたのを記念して、2020年にオープンから1周年を迎える「ムーミンバレーパーク」に100組200名が招待される。詳細は特設サイトよりご確認を。





●ムーミンバレーパークでは75周年記念のデザートプレートを提供



ムーミンバレーパークでは、ムーミン75周年のお祝いとして、2020年1月1日(水)~19日(日)の期間限定でデザートプレートが登場。このデザートプレートは、ダブルベリームースケーキやティラミスなどの7種類のケーキをはじめ、ムーミン75周年記念ロゴをあしらったクッキーを添え、お祝いにもぴったりでにぎやかなデザートプレートになっている。

▲ニューイヤーデザートプレート ドリンクセット:1980円(税込)、単品:1650円(税込)「ムーミンバレーパーク」KOKEMUS 2F カウッパ ヤ カハヴィラにて





ムーミン75周年情報の画像を見る



(C) Moomin Characters(TM)





●75周年限定グッズが続々登場予定!



2020年1月以降、「ムーミン75周年」の記念ロゴや総柄をあしらった「ムーミン75周年限定グッズ」が続々登場する。その一部は特設サイトで先行公開中だ。

▲【画像上段左から】エコバッグ(ベネリック)、Tシャツ(ワタナベ)、ワイヤレスチャージャー(グルマンディーズ)、スマホケース(ワタナベ)【画像下段左から】AirPodsクリアケース(グルマンディーズ)、腕時計(UNDONE)、マグカップ(山加商店)、アクリルキーホルダー(ゾーウィー)





●ムーミン世界の原点、ムーミン全集[新版]全9巻順次リニューアル刊行!



1964年に日本で翻訳出版されてから、55年もの間ずっと愛されつづけてきた、国際アンデルセン賞を受賞した名作「ムーミン」の物語。翻訳を現代に合うように読みやすく改訂したのみならず、トーベ・ヤンソンの絵をさらに美しく再現した決定版(講談社刊)が、今年より随時リニューアル刊行され、75周年の2020年、全9冊が揃う予定だ。





●新作アニメ「ムーミン谷のなかまたち」のDVDが発売!



1969年に放送が開始されたテレビアニメ「ムーミン」、1990年の「楽しいムーミン一家」で、ムーミンは一躍日本で人気キャラクターとなった。今年は約30年ぶりとなる新作アニメ「ムーミン谷のなかまたち」が放送開始となり、あらためて話題を呼んだ。

そのBlu-ray/DVDが2020年2月14日に発売決定した。発売に先駆けて、12月20日よりレンタルが開始、ウェルカムDVDが発売されている。



(C) Moomin Characters(TM)





●ムーミン75周年記念「ムーミンマーケット」2020開催



「ムーミン75周年記念品」や「ムーミンマーケット限定品」など、多彩なグッズが取りそろえられた「ムーミンマーケット」。2020は阪急うめだ本店からスタート! ムーミン75周年を記念した企画や展示も予定している。



【イベント概要】

「ムーミンマーケット2020@阪急うめだ本店」

会場:阪急うめだ本店 10階『うめだスーク』中央街区パーク

会期:2020年1月22日(水)~28日(火)※催し最終日は午後5時終了





●原画展「ムーミン展」も引き続き巡回!



東京、大分、石川で開催し、現在名古屋・松坂屋美術館で展開中の「ムーミン展」。

2019年の日本フィンランド外交関係樹立100周年、そして2020年のムーミン75周年を記念して全国各地を巡回しているが、2020年は、名古屋のあと、岩手、大阪、札幌、熊本へと巡回。

本展では、フィンランド・タンペレにある世界唯一のムーミン美術館と、ムーミンキャラクターズ社が所蔵している貴重なコレクションから、小説・絵本の原画や”まぼろしのムーミン人形”といわれているアトリエ・ファウニのムーミンフィギュアなど約500点を展示している。



【イベント概要】

会場:松坂屋美術館(名古屋市中区栄)

会期:2019年12月7日(土)~2020年1月19日(日)

時間:10:00~19:30

※2019年12月31日、2020年1月19日は18時閉館

※入館は閉館の30分前まで

※2020年1月1日(祝)は休館日

入館料:一般通常 1300円(税込)

【ムーミン75周年オフィシャルメッセージ】



2020年は「ムーミン75周年」。1945年に最初の小説『小さなトロールと大きな洪水』が発表されてから、四分の三世紀がたちました。

ムーミンは、フィンランドの国民的作家であり、画家・芸術家であるトーベ・ヤンソンによって、小説シリーズ、絵本、コミックスとして描かれました。多様性と寛容、愛と友情、人に親切にすること、自由と孤独、自然との共生など、普遍的な価値観が込められたムーミンの物語は、国境も時代も超えて、変わらずに愛されてきました。

75周年の記念ロゴのテーマは「共に寄り添ってきた75年間」。数字の7と5の間に、温もりと愛と安らぎに包まれたムーミン一家が寄り添っています。お互いの違いを受け入れつつ、ともに自分らしく自由に生きる――。トーベ・ヤンソンがムーミンの物語に込めた、そんな価値観を象徴しています。

75周年のこの機会に、原点に立ち返って、あらためてムーミンの世界に触れてみてください。



(C) Moomin Characters(TM)