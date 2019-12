デスクトップにマーベルヒーロー！「MARVEL」キャラクターデザインのマウスパッドが一般発売

携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品の企画・製造・販売を手掛けるスマートフォンアクセサリー国内シェアトップの株式会社PGAは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約のもと「Premium Style」ブランドから「MARVEL」キャラクターデザインの「マウスパッド」シリーズを12月25日(水)より発売開始した。



11月22日(金)〜24日(日)に開催された「東京コミコン2019」にて数量限定で先行販売され完売したシリーズがいよいよ一般発売となった。『アイアンマン』の胸に輝く特徴的な「アーク・リアクター」をモチーフにしたものをはじめ、マーベルキャラクターデザインのマウスパッドは全4種。縁まで丁寧にコバ塗りが施された贅沢な5mm厚パッドに、裏面は滑り止めに優れた凹凸のあるラバー素材となっており、手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付きだ。価格は各1280円+税、全国の家電量販店・またはPGAの直販サイトで購入できる。



(C) 2019 MARVEL





◆商品ラインナップ



・マウスパッド[アーク・リアクター]/アーク・リアクターをモチーフにしたデザイン/品番:PG-PDMP965IRM

・マウスパッド[I LOVE YOU 3000]/劇中に出てくるセリフがモチーフの「アイアンマン」デザイン/品番:PG-PDMP966IRM

・マウスパッド[アイアンマン]/「アイアンマン」のグローブをイメージしたデザイン/品番:PG-PDMP967IRM

・マウスパッド[キャプテン・マーベル]/「キャプテン・マーベル」に登場する「グース」がモチーフ/品番:PG-PDMP968CTM



■取扱店舗



ビックカメラ/ヤマダ電機/ヨドバシカメラ/ドン・キホーテ/楽天/Amazon/Yahoo!ショッピング

直販サイト



