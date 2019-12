久保田利伸の最新アルバム『Beautiful People』のオープニングを飾る「JAM fo freedom」の最新MVが、本日公開された。



10月末より開催されているTOSHINOBU KUBOTA CONCERT TOUR 2019-2020 "Beautiful People"のライブ。映像をネタバレ覚悟で使用したこの新作は、グルービーで高揚感溢れる作品となっている。







またRe-Mix Ver.「JAM fofreedom(SASUKE Remix)by久保田利伸+SASUKE+RUN THE FLOOR」は、「B.LEAGUE2019-20 SEASON」公式テーマソングとなっており、今年のプロバスケットボールーシーンを盛り上げている楽曲のオリジナル作品でもある。





<リリース情報>



久保田利伸

『Beautiful People』



2019年11月27日(水)

【初回生産限定盤】CD+DVD:3666円(税込)

【通常盤】CDのみ:3157円(税込)



=収録曲(CD)=

1. Beautiful People ~Foreplay~

2. JAM fo freedom (B.LEAGUE 2019-20 SEASON 公式テーマソングのオリジナル音源)

3. Green Light ~青信号~

4. LIFE (テレビ東京 月曜夜10時ドラマBiz「病院の治しかた」主題歌)

5. 天使と悪魔

6. FUN FUN CHANT

7. So Beautiful ~more beautiful mix~(コーセー エスプリーク CMソング 2018冬)

8. Beautiful People ~The play~

9. Why Oh Why

10. 2 Beatz

11. You Go Lady (コーセー エスプリーク CMソング 2018春)

12. Joy n Pain

13. その人

14. Make U Funky ~柿P Remix~(フジテレビ系全国ネット「バイキング」テーマソング、リミックスバージョン)



=特典映像(DVD)=

初回生産限定盤特典

特典DVD 「その人」MV、「So Beautiful」MV、MV撮影ドキュメント収録



<ライブ情報>



TOSHINOBU KUBOTA CONCERT TOUR 2019-2020 "Beautiful People"

絶賛公演中、詳しくはこちらまで

https://www.funkyjam.com/artist/kubota/performance/