久保田利伸の最新アルバム『Beautiful People』のオープニングを飾る「JAM fo freedom」の最新MVが、本日公開された。
10月末より開催されているTOSHINOBU KUBOTA CONCERT TOUR 2019-2020 "Beautiful People"のライブ。映像をネタバレ覚悟で使用したこの新作は、グルービーで高揚感溢れる作品となっている。
またRe-Mix Ver.「JAM fofreedom（SASUKE Remix）by久保田利伸+SASUKE+RUN THE FLOOR」は、「B.LEAGUE2019-20 SEASON」公式テーマソングとなっており、今年のプロバスケットボールーシーンを盛り上げている楽曲のオリジナル作品でもある。
＜リリース情報＞
久保田利伸
『Beautiful People』
2019年11月27日（水）
【初回生産限定盤】CD+DVD：3666円（税込）
【通常盤】CDのみ：3157円（税込）
＝収録曲（CD）＝
1. Beautiful People ～Foreplay～
2. JAM fo freedom （B.LEAGUE 2019-20 SEASON 公式テーマソングのオリジナル音源）
3. Green Light ～青信号～
4. LIFE （テレビ東京 月曜夜10時ドラマBiz「病院の治しかた」主題歌）
5. 天使と悪魔
6. FUN FUN CHANT
7. So Beautiful ～more beautiful mix～（コーセー エスプリーク CMソング 2018冬）
8. Beautiful People ～The play～
9. Why Oh Why
10. 2 Beatz
11. You Go Lady （コーセー エスプリーク CMソング 2018春）
12. Joy n Pain
13. その人
14. Make U Funky ～柿P Remix～（フジテレビ系全国ネット「バイキング」テーマソング、リミックスバージョン）
＝特典映像（DVD）＝
初回生産限定盤特典
特典DVD 「その人」MV、「So Beautiful」MV、MV撮影ドキュメント収録
＜ライブ情報＞
TOSHINOBU KUBOTA CONCERT TOUR 2019-2020 "Beautiful People"
絶賛公演中、詳しくはこちらまで
https://www.funkyjam.com/artist/kubota/performance/
久保田利伸の最新アルバム『Beautiful People』のオープニングを飾る「JAM fo freedom」の最新MVが、本日公開された。
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