LEX、新アルバム『!!!』から「STAR」のMVをプレミア公開&全国ツアー開催

12月11日（水）にセカンド・アルバム『!!!』を発表したLEXが、アルバムの冒頭曲「STAR」のMVを本日12月25日（水）21：00より自身のYouTubeチャンネルにてプレミア公開する。



3DCGにより制作された本MVは、大月壮監修の元、及川佑介が監督・制作を行った。







さらに、2020年2月21日（金）より国内ツアー〈LEX -STAR TOUR-〉を開催することも発表された。ツアーは、湘南出身のLEXが最初にライブを始めた横浜から始まり、東京でファイナルを迎える全9公演。本日スケジュール発表と同時に、東京WWW公演のプレオーダー（抽選販売）がスタートした。各公演の詳細、チケット情報はSNS等で順次発表予定。





＜ツアー情報＞



〈LEX -STAR TOUR- 2020〉



2019年2月21日（金）横浜・THE BRIDGE

2019年2月22日（土）仙台・SHAFT

2019年2月23日（日）土浦・GOLD

2019年2月28日（金）名古屋・JBS

2019年2月29日（土）浜松・G-SIDE

2019年3月6日（金）大阪・CIRCUS

2019年3月7日（土）佐賀・G-COLLECTION

2019年3月8日（日）福岡・KIETH FLACK



2019年3月14日（土）東京・WWW

時間：open 18：00／start 19：00

ticket：3,000円（税込）

プレオーダー（抽選販売）：2019年12月25日（水）19：00〜2020年1月5日（日）

e+：https://eplus.jp/lex-www/

一般発売：2020年1月18日（土）10：00〜



Tour URL：http://www.maryjoy.net/lexstartour.html

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