韓国発のダンス&ボーカルグループ「EXO(エクソ)」の5回目の日本ツアー「EXO PLANET #5 -EXplOration- in JAPAN」から、10月22~23日に開催された横浜アリーナ(横浜市港北区)公演の模様が、12月30日にWOWOWで放送される。これに先駆けて12月25日、日本オリジナル新曲「BIRD」も含むダイジェスト映像がWOWOWの番組オフィシャルサイトで特別公開された。

横浜公演でEXOの面々は、ステージ上の輝くトラックからレーシングジャケット姿で登場。エネルギッシュに「Tempo」を歌い踊り、次々とダンスチューンをキレのあるダンスとともに披露した。ステージや花道を躍動感たっぷりに動き回り、観客を沸かせた。

さらに「Love Shot」など洗練されたリズムやメロウなナンバーでは、甘い歌声としなやかなダンスで酔わせ、バラード曲では美しいコーラスワークをしっとりと響かせるなど、多彩な世界観を表現。幻想的な映像や鮮やかなレーザー、LED、光の電飾など楽曲のカラーを際立たせる舞台演出とともに、時にキックボードでステージを走り回り、ライブを盛り上げた。クライマックスでは「Growl」「Overdose」など代表曲をたたみかけ、さらに約2年ぶりとなる日本オリジナル新曲「BIRD」を歌い上げた。

5回目の日本ツアー「EXO PLANET #5 -EXplOration- in JAPAN」の模様は12月30日午後7時に放送。

4回目のツアーのさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催されたライブの模様「EXO PLANET #4 -The ElyXiOn- in JAPAN~完全版~」を2020年1月12日午後5時45分に放送。3回目のツアーの東京ドーム公演(東京都文京区)でのライブの模様「EXO PLANET #3 -The EXO'rDIUM- in JAPAN~完全版~」を2020年2月に放送予定。「EXO」のボーカルユニット「EXO-CBX」が2018年に行った全国アリーナツアーの横浜アリーナ公演(横浜市港北区)の模様を「EXO-CBX “MAGICAL CIRCUS” TOUR 2018~完全版~」と題して2020年3月に放送予定。