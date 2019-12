アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」の新作グッズが、TSUTAYAと旭屋書店の一部店舗、ECサイト・FANDAYSにて予約販売されている。

ラインナップされたのは、新社会人や大学生になり1人暮らしを始める予定のファンに向けた「ゼロから始める新生活応援グッズ」5点。魔導書をイメージしたブック型ライト「LUMIOブックライト」は表紙を開くとLEDが点灯する照明器具で、読書灯、ベッドサイドの明かり、間接照明、リビングのテーブルライトなど、幅広い用途に対応している。アクリル仕様の「レムりんが100倍可愛くなるメガネ置き」にはレムの顔が大きくデザインされた。メガネを掛けたり外したりすることで、彼女の異なる魅力を楽しめる。

レムのイメージカラーに白抜きのシルエットがあしらわれた「レムりん×オバケツ」は、バケツブランド・オバケツとのコラボアイテム。ゴミ箱や収納用品として使うことができる。「ビーズクッション(エミリア&レム)」は表面にエミリア、裏面にレムのミニキャライラストがプリントされた一品。「レムりんの時計」は文字盤にレムの青いシルエットと“Re: Life in a different world from zero”の文字がデザインされた壁掛け時計で、付属のスタンドを取り付けることで置き時計にもなる。

予約はTSUTAYAと旭屋書店にて2020年1月23日、FANDAYSにて5月28日まで受付中。グッズの店頭受け取りおよび発送は5月29日から。なおTSUTAYA、旭屋書店、FANDAYSでは「Tカード(Re:ゼロから始める異世界生活デザイン)」の発行も受け付けている。

(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会