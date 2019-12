乃木坂46の与田祐希が『月刊エンタメ』の表紙・巻頭に登場【付録画像も解禁】

乃木坂46の与田祐希が28日(金)発売の『月刊エンタメ』2月号(徳間書店)の表紙・巻頭に登場する。



12月25日(水)からFODで配信される乃木坂46メンバー10人が主演を務めるオムニバスドラマ『乃木坂シネマズ STORY OF 46』にも出演する与田祐希。『月刊エンタメ』では年末年始らしい実家への“帰省”をテーマに撮影。お正月らしい着物姿や、犬とじゃれ合う姿など、プラベート感満載のグラビアを展開。インタビューでは、動物好きの話や、お正月の過ごし方について語ってくれている。



同号には、乃木坂46 伊藤理々杏・阪口珠美・佐藤楓のグラビア、乃木坂46の新キャプテン・秋元真夏がこれからのグループを担う後輩への想いも語るとともに、1年間特に気になったメンバーを表彰する「乃木坂46 AWARD2019」を掲載。



また、付録には与田祐希の両面クリアファイル、B2ポスター(片面 与田祐希/片面 桃月なしこ)、小冊子「乃木坂46 Memorial Photo Book The future is calling」の豪華3点がついてくる。(画像はこちらから)







▽「月刊エンタメ」2月号

発売日:12月28日(土)

定価:880円(税込)