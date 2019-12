「ケーキもチキンも食べられず」「人生初のデッドボール」10代のクリスマスイブ寂しい自慢

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月24日(火)のテーマは、『Merry 米MAS(メリーコメスマス)』。パーソナリティのとーやま校長が、寂しいクリスマスイブを過ごしたリスナーに直接電話をかけ、そのエピソードを聞いていきました。そのなかから、北海道在住の男性リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:12月24日、クリスマスイブに送るSCHOOL OF LOCK! 。イブに生徒のみんなはどんな一日を過ごしたのか……? 甘い楽しいクリスマスを過ごした生徒もいるでしょう。だけども……! クリスマスイブに、浮いた予定が特にないっていう生徒もいるわけ。そっちのほうが、圧倒的大多数だと思っている。ということで、今日はそんな生徒たちを救うべく、こちらの授業をお届け!『メリーコメスマス』!今日は“メリークリスマス”ではなく、“メリーコメスマス”! 寂しいクリスマスイブを過ごした生徒から届いた、“クリスマス寂しい自慢”を募集する。そして、そんな生徒に、なんとJA全農いわてサンタさんからお米をプレゼント! 浮ついたクリスマスの予定が無い生徒、それなら米を食おうぜ!――リスナー(大1/19歳)が“寂しいクリスマスイブ”を報告とーやま校長:もしもし! 北海道のどこ?リスナー:滝川です。とーやま校長:滝川か! 札幌から車で2~3時間だっけ?リスナー:そうですね。1時間半くらいです。とーやま校長:そのくらいね! ……メリーコメスマス!リスナー:メリーコメスマス!とーやま校長:今日は、世の中的にはクリスマスイブっていうらしいんだけど、知ってた?リスナー:知ってました。とーやま校長:そうか……じゃあ、今日の1日を聞かせてもらおうかな。リスナー:はい。買い物に行ったら、吹雪に遭いました。とーやま校長:ふはは……(笑)。まぁ、笑うことじゃないよな。大変だったんだもんな……(笑)。リスナー:はい……(笑)。とーやま校長:北海道って、いま大寒波が来てるでしょ?リスナー:外は、マイナス8度とかです。とーやま校長:いやぁっ! マジで?!リスナー:はい。とーやま校長:で、今日1日は何があったの?リスナー:今年から一人暮らしを始めたんですけど、家族も誰もいないクリスマスも初めてだったんです。ここの時点で寂しかったんですけど、「楽しくやろう!」と思って、買い物に行ってクリスマスらしいものを買って来ようと思って。とーやま校長:いいね! こういうの大事よ!リスナー:買い物に出かけたときは曇りぐらいで、ちょっと雪が降っていて“ホワイトクリスマス”な感じだったんです。で、骨付きのトリとジャガイモとホールのケーキを買って……。とーやま校長:ホールケーキ?! え、1人で?リスナー:はい。1人で食ってやろうと思って(笑)。とーやま校長:心構えがすごくいい! ここまで最高じゃん。リスナー:「夜が楽しみだなぁ」と思って、店のドアを開けた瞬間に「見えねぇ……」ってなって(笑)。とーやま校長:(笑)。どういう状態なの?リスナー:吹雪で軽くホワイトアウトしていて。とーやま校長:じゃあ、地面の雪ももう一度宙を舞っている状態?リスナー:そうですね。もう、見たことない……! というか。とーやま校長:とんでもない吹雪だったんだ。リスナー:そうですね。その……世界が変わっていて。とーやま校長:うわぁ、北海道出身の俺も、体験したことないな(笑)。リスナー:もうびっくりしました。とーやま校長:え、歩きで行ってたの?リスナー:はい。で、吹雪の中帰るしかない、って思って。いつもは(徒歩で)10分か15分くらいで着くんですけど、ゆっくりゆっくり歩いて……パッと気づいたら1時間くらい経っていました。とーやま校長:1時間……(笑)、ケガはなかった?リスナー:ケガをしないように歩いたから、このぐらいの時間がかかったんです。とーやま校長:うわぁ……歩きながら、どういうことを思った?リスナー:まずは、買ってきた食糧を食らうために……(笑)。とーやま校長:そうだな(笑)。暖かい家で自分の購入した食べ物を体内に入れる、大事だな。リスナー:そうですね。それを考えながら、考えながら……!とーやま校長:前傾姿勢で、食料を守りながら家に帰ったんだ(笑)。ケーキとかはまだ残っているの?リスナー:いや、全部食べました。とーやま校長:全部いったんだね(笑)。トリ肉もケーキもジャガイモも食べたけど……一人暮らしなら、お米も欲しいだろ?!リスナー:いま、一番欲しいです!とーやま校長:OK(笑)。じゃあお米あげる! メリーコメスマース!リスナー:メリーコメスマス!!――この他、リスナーが披露した“クリスマス寂しい自慢”【クリスマスはとても寂しく過ごしています。今日は朝の8時からバイトだったので、電車に乗るも満員。私の後ろにいたのがカップルで、座禅組(番組で用いる恋人がいない人の総称)としてちょっと萎えました。バイト先の店長からもバイトが終わるまで「クリスマスなのに予定ないの?!」といじられ、社員さんとかバイトの人からもいじられ本当に萎えました。午前中だけでもこんなことがあったので、とてもお腹すきました。お米ください!(17歳女性)】【クリスマスイブなのに、歯の手術をしたせいでケーキもチキンも食べられませんでした。12月9日に手術をしたのですが、口を開けないように金属で留められていて、既に2週間くらい流動食です。痛みはなくなりましたが、まだ腫れているので外出もできません。毎年のクリスマスは、家族とご飯を食べたり友達と遊んだりしていたけど、今年は家にずっといました。今までの人生で一番何もないクリスマスイブです。(19歳女性)】【クリスマスイブなのに、今日の野球部の練習で人生初のデッドボールをくらいました。もろに左肘に当たって、めっちゃ痛いです。力も入りません。腫れてきて、さらに悲しくなりました。(16歳男性)】【僕には彼女がいます。自分は高3の受験生で、彼女はもう推薦で受験を終えています。なので今年はデートはできないかなと思い、今日までLINEでもクリスマスの話題に触れませんでした。でも昨日から冬休みに入って「勉強ばっかりも何だし、公園でサッカーでもしてくるわ!」と送ったら、「サッカー好きだね……」という返信が。“サッカーをする時間があるなら彼女を誘え!”ということだと気づいたのですが、どう返していいかわからず、いまだそのLINEを放置しています……。(17歳男性)】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/