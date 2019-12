三阪咲「SCHOOL OF LOCK!」に体験入学

三阪咲さんが、12月23日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」に出演。番組には2度目の登場となるのですが、改めて自己紹介をしました。三阪:本日から(4日間)、SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS! に体験入学する三阪咲です! よろしくお願いします!! いやあ、始まりましたね(笑)。すごい緊張しているんですけど……前回は(番組パーソナリティの)とーやま校長が前に居てくれたので話しやすかったんですけど、(今回は)1人っていうことで、着いた瞬間から汗が止まらなかったです(笑)。頑張っていきたいと思っていますので、皆さんよろしくお願いします!私は今高校1年生で……幼稚園生のころから車の中で音楽が流れていて、歌うことはすごい大好きだったんです。中学生になってからライブをするようになって、今、全国を回らせてもらったりとか、音楽活動を頑張っております!私、すごい背が高いって言われて……170cmくらいあるんですけど、職員の皆さんが、「デカいねー!」って(笑)。今日はちょっと厚底(靴)を履いてきてしまったので、身長が175cmくらいあるんですけど。ちょっと男性の方ともね、目線が一緒っていう……。最近はちょっとそれが悩みです(笑)。――番組からの質問:名前の漢字を説明してください三阪:漢数字の“三”に、大阪の“阪”に、お花が“咲”くです。私、春生まれなんですけど……お姉ちゃんの名前が「舞」っていうんですけど、お姉ちゃんは花が舞っていたから「舞」で、私は花が下から咲いていたから「咲」っていう。みんなからは「咲」の印象より「三阪」のインパクトが強いので、「三阪~」ってよく言われていますね。「三阪ちゃん」とも言われています。この他にも、特技としてニワトリの鳴き声や、番組からのミッションで「大好き!」というセリフをシチュエーション別に披露。最後には自己紹介代わりの1曲として『繋げ!』をオンエアしました。三阪:お届けしているのは、第98回全国サッカー選手権大会の応援歌として使っていただいている「繋げ!」です。この曲は、高校生、男子高校生のサッカーをやっている皆さんと同じ目線で歌詞を書きたいなと思って書かせてもらったんですけど……高校生にしか分からない感情をストレートに伝えたいなと思って書きました。サッカーを辞めて大人になった方も、この曲を聴いて「あ~あのときこうだったな~」と思い出してもらったりとか、現役でやっている人たちの思い出にもなるような、そんな曲になったらいいなと思って作りました。自分は高校1年生で、歌をやったり、学校に行ったり、いろんなことをしているんですけど、部活をやっている人もやっていない人もリンクする部分があると思うので、聴いてもらえたら嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/