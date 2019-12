Base Ball Bearが1月22日にリリースするニューアルバム「C3」より、リード曲「Cross Words」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

今回のミュージックビデオは「いまは僕の目を見て」のMVも手がけた田辺秀伸監督が担当。3人の演奏シーンにフォーカスした、力強さを感じる作品となっている。併せて「Cross Words」の先行配信もスタートした。

アルバム「C3」には、この1年間でメンバーが録音した12曲が収録される。deluxe edition盤付属のDVD「C3 VIDEO」にはアルバム収録曲のライブ映像と撮り下ろしのスペシャルインタビュー映像からなる「LIVE & INTERVIEW」に加え、「Flame」「いまは僕の目を見て」「Cross Words」のMVも収められる。

さらに、3月に行われるツーマンツアー「LIVE IN LIVE~I HUB YOU 2~」と5月にスタートするワンマンツアー「LIVE BY THE C3」のスケジュールも発表された。チケット情報など詳細はバンドのオフィシャルサイトで確認を。

Base Ball Bear「C3」収録内容

CD

01. 試される(2020 ver.)

02. いまは僕の目を見て(C3 mix)

03. Flame(C3 mix)

04. Summer Melt(C3 mix)

05. L.I.L.

06. EIGHT BEAT詩

07. セプテンバー・ステップス(C3 mix)

08. PARK(C3 mix)

09. Grape Juice(C3 mix)

10. ポラリス(C3 mix)

11. Cross Words

12. 風来

deluxe edition盤付属DVD

・LIVE & INTERVIEW

試される / いまは僕の目を見て / Flame / Summer Melt / セプテンバー・ステップス / PARK / Grape Juice / ポラリス

・Music Video

Flame / いまは僕の目を見て / Cross Words

LIVE IN LIVE~I HUB YOU 2~

2020年3月19日(木)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

Base Ball Bear / and more



2020年3月26日(木)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

Base Ball Bear / and more



2020年3月28日(土)大阪府 Zepp Osaka BaySide

<出演者>

Base Ball Bear / and more

LIVE BY THE C3

2020年5月9日(土)広島県 CAVE-BE

2020年5月10日(日)香川県 DIME

2020年5月16日(土)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2020年5月23日(土)茨城県 mito LIGHT HOUSE

2020年5月30日(土)石川県 Kanazawa AZ

2020年5月31日(日)長野県 Sound Hall a.C

2020年6月7日(日)大阪府 BIGCAT

2020年6月14日(日)東京都 Zepp DiverCity TOKYO

2020年6月20日(土)北海道 cube garden

2020年6月27日(土)岡山県 IMAGE

2020年6月28日(日)愛知県 DIAMOND HALL

2020年7月4日(土)岩手県 Club Change WAVE

2020年7月5日(日)宮城県 darwin

2020年7月11日(土)鹿児島県 SR HALL

2020年7月12日(日)福岡県 DRUM Be-1