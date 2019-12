ももいろクローバーZが12月31日に神奈川・横浜アリーナで開催する年越しライブイベント「第3回 ももいろ歌合戦」の出演者の組分けと歌唱曲目が決定した。

“ノーサイド”をテーマに、ももクロが紅組と白組に分かれて対決を繰り広げる「第3回 ももいろ歌合戦」。出演者の組分けと歌唱曲目は昨日12月24日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたクリスマスライブ「ももいろクリスマス 2019~冬空のミラーボール~」にて発表された。

当日、ファンキー加藤はももクロに提供したニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手の応援歌「吼えろ」をももクロメンバーとコラボし、Creepy Nutsはヒプノシスマイクのオオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」に提供した「あゝオオサカdreamin' night」をセルフカバーする。高橋洋子は「残酷な天使のテーゼ」、NOKKOは「フレンズ」、平松愛理は「部屋とYシャツと私~あれから~」といった自身の代表曲を披露。SUPER★DRAGONはももクロの「行くぜっ!怪盗少女」をカバーする。

さらに“ノーサイドアニメメドレー”や“ノーサイドアイドルメドレー”、本広克行監督が演出を手がけるパフォーマンスなども披露されることが決定した。

「第3回 ももいろ歌合戦」出演者および歌唱曲目

紅組

01. アップアップガールズ(仮)「アッパーレー」

02. 氣志團

03. 高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」

04. 塩乃華織「Let It Go」「into the unknown」

05. m-flo「come again」

06. 和田彩花「Une idole」

07. BOYS AND MEN「炎・天下奪取」

08. ファンキー加藤 with ももいろクローバーZ「吼えろ」

09. FLOWER FLOWER「パワフル」「CHE.R.RY」

10. サイプレス上野とロベルト吉野 feat. タコライス玉井「Let's Go 遊ぼうZE 2 feat. YOUR SONG IS GOOD」

11. たこやきレインボー「シャナナ☆」

12. 水前寺清子「いっぽんどっこの唄」

13. 西川貴教(T.M.Revolution)「Meteor-ミーティア-」

14. ヒプノシスマイク「ももいろ応援ラップ」

15. ビートきよし「浅草キッド」

16. 角田晃広(東京03)「さよならのオーシャン」

17. さだまさし「償い」

18. 倖田來未「GOLDFINGER 2019」

19. 泉谷しげる「春夏秋冬」

白組

01. 私立恵比寿中学「ジャンプ」

02. SUPER★DRAGON「行くぜっ!怪盗少女」

03. Poppin'Party「キズナミュージック♪」

04. 妃海風「夢はひそかに」「これが恋かしら」

05. C&K「Y」

06. 東京女子流「鼓動の秘密」

07. Fischer's「未完成人」

08. 中澤卓也「さくら(独唱)」

09. CHAI「N.E.O.」

10. Creepy Nuts「あゝオオサカdreamin' night」

11. Kizuna AI「AIAIAI(feat. 中田ヤスタカ)」

12. (※未発表)

13. 森口博子「水の星へ愛をこめて/with 寺井尚子」

14. 松本明子「お祭りマンボ」

15. 大友康平「BRIDGE~あの橋をわたるとき~」

16. 杉山清貴「ふたりの夏物語」

17. 平松愛理「部屋とYシャツと私~あれから~」

18. NOKKO「フレンズ」

19. 松崎しげる「愛のメモリー」

第3回 ももいろ歌合戦

2019年12月31日(火)神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 15:30 / START 16:30 / END 24:40(予定)

<出演者>

総合司会:東京03

紅組応援団長:野々村真

白組応援団長:森尾由美



ももいろ歌合戦

ももいろクローバーZ / 浅草出身の大物師匠 / アップアップガールズ(仮) / 新木優子 / 飯塚高史 / 泉谷しげる / m-flo / 大友康平 / 岡田将生 / カジサック / 角田晃広(東京03) / 上沼恵美子 / 氣志團 / Kizuna AI(キズナアイ) / Creepy Nuts / 倖田來未 / サイプレス上野とロベルト吉野 / さだまさし / C&K / 塩乃華織 / 笑福亭鶴瓶 / 私立恵比寿中学 / 水前寺清子 / 杉山清貴 / SUPER★DRAGON / 高橋洋子 / たこやきレインボー / CHAI / ちゅんちゅん / 東京女子流 / 東京ホテイソン / 徳井健太(平成ノブシコブシ) / 中澤卓也 / 永野 / 西川貴教 / NOKKO / 妃海風 / ヒプノシスマイク / 平松愛理 / ファンキー加藤 / FLOWER FLOWER / Poppin'Party / BOYS AND MEN / 松崎しげる / 松本明子 / 森口博子 / 和田彩花



年の瀬芸能ショー

アップアップガールズ(2) / EBiDAN KiDS / ジョーク東郷 / 東京ホテイソン / ノブ(千鳥)&玉井 / B.O.L.T / 松浦航大 / 眉村ちあき / みぎてやじるし ひだりてはーと from 今日、好きになりました。

MC:小松靖アナウンサー(テレビ朝日) / 徳井健太(平成ノブシコブシ) / 永野 / ノブ(千鳥)

※EBiDAN KiDS出演メンバーはEBiDAN 39&KiDS 公式HPで発表

※ちゅんちゅんはやまへんに君を2つが正式表記。