横浜銀蝿40th、アルバムジャケット写真公開&「仏恥義理握手会」開催

「横浜銀蝿40th」が、2020年2月19日にリリースするオリジナル&ベストアルバム『ぶっちぎりアゲイン』のジャケット写真と収録楽曲を発表した。



オリジナルメンバー4人により1年間の期間限定完全復活を発表した「横浜銀蝿40th」。今回発表している『ぶっちぎりアゲイン』のDISC-1には「1980 HERO」「Again」をはじめとする新曲10曲、DISC-2にはベストセレクト16曲を最新リマスタリング収録、初回限定の路薫´狼琉盤には完全復活の思いを各メンバーが語ったインタピューと密着映像のドキュメンタリー&MVフルサイズ完全収録のDVD付と豪華な内容となっている。また、「仏恥義理握手会」を開催することも決定した。『ぶっちぎりアゲイン』を対象店舗で購入・期間中に応募いただいた人の中から抽選でコンサートツアー会場(一部除く)にて行われる。



さらに、アルバム発売日に講談社より自叙伝『ぶっちぎり 最終章 横浜銀蝿40th』を発売することも発表した。それぞれの人生をつっぱり続けた4人が誰も知らない「空白の時間」を赤裸々に語る内容となっている。





<商品情報>



横浜銀蝿40th

オリジナル&ベストアルバム『ぶっちぎりアゲイン』



発売日:2020年2月19日(水)



【初回限定:路薫´狼琉盤】

形態:2CD+DVD

価格:6966円(税抜)

豪華BOX仕様 ■ステッカー封入



[DISC-1/CD]

*新曲10曲収録

1. 1980 HERO

2. ツッパリHigh School Rockn Roll (還暦編)

3. Johnny All Right!

4. 銀のロックン・ローラ一

5. 大人の勲章

6. 待たせてごめん

7. Now & Forever~これからもずっと~

8. これからもよろしくな

9. Lucky ☆ Star

10.Again



[DISC-2/CD]

*ペストセレクト16曲を最新リマスタリング収録

1. 横須賀Baby

2. ぶっちぎりRocknRoll

3. 尻取りRocknRoll

4. ツッバリHigh School Rockn Roll (登校編)

5. 気ままなOneway Night

6. 羯徒毘路薫狼琉

7. ツッパリHigh School Rockn Roll (試験編)

8. ジェームスディ一ンのように

9. お前サラサラ サーファ一・ガール おいらテカテカ ロックン・ローラー

10. 銀ばるRocknRoll

11. 男の勲章

12. あせかきベソかきRocknRoll run

13. おまえにピタッ!

14. アイ・メイク・ユー

15. 哀愁のワインディングロード

16. RUNNING DOG



[DISC-3/DVD]

*完全復活の思いを各メンバーが語ったインタピューと密着映像のドキュメンタリー&MVフルサイズ完全収録

「Documentary of 横浜銀蝿40th」/Music Video「男の勲章」「1980 HERO」「Again」



【夜露死苦盤】

形態:2CD

価格:4649円(税抜)

■初回製造分のみステッカー封入

2CDDISC-1,DISC-2と同内容



■”仏恥義理握手会”開催

横浜銀蝿40th「ぶっちぎりアゲイン」を対象店舗でご購入いただき、期間中にご応募いただいた方の中から抽選で ”仏恥義理握手会”にご招待&スタッフからのサイン色紙プレゼントもございます。



2020年3月22日(日)Zepp Sapporo

2020年3月28日(土)Zepp Namba

2020年3月29日(日)Zepp Nagoya

2020年5月3日(日祝)KT Zepp Yokohama

2020年5月6日(水振休)Zepp Fukuoka

※2020年3月7日(土)横浜市教育会館 及び2020年5月16日(土)Zepp Tokyo公演では行いませんのでご注意ください。



詳しくはこちら

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t11960/



「ぶっちぎり 最終章 横浜銀蝿40th」



発売日:2020年2月19日発売

価格:1200円(税別)

2019年12月25日よりAmazonほかネット書店で予約開始



横浜銀蝿40th公式ウェブサイト:https://ginbae40th.com/