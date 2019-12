BiSHセントチヒロ・チッチが手がけるイベント「THAT is YOUTH!!!!FES」第2弾開催

BiSHのメンバー、セントチヒロ・チッチがオーガナイザーを務める「THAT is YOUTH!!!!FES」第2弾の開催が発表された。



セントチヒロ・チッチが初めてオーガナイザーを務めた第1弾の「THAT is YOUTH!!!!FES」では、”結局、人間大人になっても青春が全てだ”をテーマに、セントチヒロ・チッチ自ら出演バンドのブッキング、企画、フライヤーやグッズデザインを手がけBiSH・eastern youth・GEZAN・リーガルリリーの4組をZepp Tokyoに迎え大きな盛り上がりを見せた。



第2弾となる今回も、セントチヒロ・チッチ自ら出演バンドのブッキングを行い、新代田 LIVE HOUSE FEVERに「突然少年」を迎えてのBiSHとのツーマン。チケットに関しては、セントチヒロ・チッチが突然少年のお客様にもBiSHを見てほしいという想いから突然少年の現場で購入が可能な手売りチケットのみ2500円での販売となっている。



オーガナイザーを務めるセントチヒロ・チッチから皆に向けて、コメントが届いている。



メリークリスマス! 皆様。

2020年2月4日、THAT is YOUTH!!!!FES vol.2開催します。大好きな新代田 LIVE HOUSE FEVERにて突然少年とBiSHのツーマン。大好きな少年達と初めてのツーマンです。チケットのうち100枚は突然少年に託しました。突然少年のお客さんにも、BiSHを見て欲しいなという気持ちもあって突然少年からの手売りのみ2500円で販売することにしました。彼らのライブを観に行ったついでに買ってもらえたりしたら嬉しいなと思っています! 楽しい日にします! 遊びに来てね! 何卒!





<イベント情報>



「THAT is YOUTH!!!!FES vol.2 curated by CENT CHiHiRO CHiTTiii」



2020年2月4日(火)新代田 LIVE HOUSE FEVER

時間:Open18:30 / Start19:00

出演:BiSH / 突然少年

チケット:スタンディング5000円(税込)

※入場時にドリンク代別途必要



チケット発売日:2020年1月11日(土)AM10:00〜

チケットぴあ:http://w.pia.jp/t/bish/