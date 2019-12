エス・テー・デュポンから、オーナーの個性を表現するウォッチコレクション｜ハイパードーム  

フランスのラグジュアリーメゾンとして、革新的なデザインで数々のプロダクトを世に送り出してきたエス・テー・デュポン。今回、発表したのはドーム型のガラスを採用した美しいシルエットが特徴のウォッチコレクション「ハイパードーム」だ。直径43mm厚さ17mmと存在感あるドーム型ケースが特徴で、ケース部分には強化ミネラルクリスタルガラスを採用しており、日常生活で気兼ねなく使用できるのも嬉しい。



また、デザインは6種類展開されており、それぞれのカラーリングには、身につける人をイメージさせるモデル名が名付けられ、メッセージが込められている。そのコンセプトにもぜひ注目いただきたい。 BE DARING”大胆不敵”:どんなときも自分らしく、チャンスを逃さない。自由な精神を持つ冒険家のための時計。パワフルかつダイナミックなエネルギーを感じさせる。ダイヤル部分はブラックとステンレススティール。ストラップ部分はラバーを採用。 BE BOLD”勇敢”:勇敢という文字の通り、常に前進を試み、限界に挑む心を表現したモデル。ブラックとステンレススティールにクロコの型押しを施したレザーストラップが上品な印象を与える。 BE EXTREME”過激”:ブラックを採用した3モデルの中でも一際スタイリッシュなこのモデルは、自分の時間軸を持ち、スリルや刺激を追い求める人物像からインスピレーションを得たという。漆黒のダイヤルとガンメタルグレーのディテールはコンビネーション抜群だ。 BE EXCEPTIONAL”特別”:ストラップにトリコロールカラーを使用し、フランス生まれのエス・テー・デュポンのアイデンティティーを強く感じる。ステンレススティールのダイヤルとファブリック素材のストラップの組み合わせ。 BE CHIC”洗練”:メゾンのアイコニックなカラーである鮮やかなブルーが目を引くモデル。また、ゴールドのダイヤルのコンビネーションが印象的だ。まさにクールで洗練された人物を想像させるモデルに仕上がっている。

BE ELEGANT”エレガント”:ホワイトとゴールドの組み合わせが非常にエレガントな配色のこのモデルは、ドーム型のデザインともよくマッチしている印象。普段のコーディネートのアクセントとして、どんなスタイルでも活躍すること間違いなしだ。

見ているだけで美しいハイパードームコレクション。時計としての機能はもちろん、自身のアイデンティティを表すアイテムとして、ぜひ自分にぴったりなモデルを見つけてみてほしい。 ハイパードームコレクション

ステンレススティールケース/ケース直径43mm、ケース厚17mm/ドーム型 強化ミネラルクリスタルガラス/スイス製クォーツムーブメント/5気圧防水

75,000円(税別)