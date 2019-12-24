アニメ「22/7」に涼花萌演じる神木みかみ、高辻麗演じる東条悠希、武田愛奈演じる柊つぼみが登場することが明らかに。併せて3人のキャラクタービジュアルが解禁された。
これは本日12月24日に開催されたライブイベント「22/7 Birthday Event 2019」にて発表された情報。本イベントでは3人が登場するエピソードとして、“Extra episode”と銘打たれた第13話が制作されることも公表された。YouTubeでは制作決定PVが公開中。第13話の詳細は後日発表されるとのことなので、続報を待とう。
また斎藤ニコル役を、花川芽衣に代わり河瀬詩が務めることも明らかになった。さらに22/7のリズムゲームアプリ「22/7 音楽の時間」が、2020年春に配信されることが決定し、事前登録受付が本日12月24日にスタート。事前登録の方法についてはアプリ公式Twitter（@nanaon_official）にて確認しよう。
TVアニメ「22/7」は、秋元康が総合プロデュースを務めるアイドルグループ・22/7を題材にした作品。2020年1月11日23時よりTOKYO MXほかにて放送される。今回AbemaTVをはじめ、dアニメストア、GYAO!、Hulu、ニコニコチャンネル、Amazon Prime Video、U-NEXTほかでも配信されることが明らかになった。
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TVアニメ「22/7」
放送情報
TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2020年1月11日（土）23:00～
ABCテレビ：2020年1月11日（土）26:10～
メ～テレ：2020年1月11日（土）26:44～
CS日本：2020年1月23日（木）25:00～
配信情報
AbemaTV先行配信：2020年1月12日（日）23:00～
dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、GYAO!、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMメガパック、ビデオパス、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、Amazon Prime Video、ひかりTV、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、FOD、U-NEXT、アニメ放題
スタッフ
総合プロデューサー：秋元康
キャラクターデザイン原案：カントク、岸田メル、QP:flapper（小原トメ太 さくら小春）、黒星紅白、こやまひろかず（TYPE-MOON）、田中将賀、細居美恵子、堀口悠紀子、深崎暮人、渡辺明夫
キャラクター・ネーム原案：宮島礼吏
キャラクターデザイン：堀口悠紀子
監督：阿保孝雄
シリーズ構成：宮島礼吏、永井千晶
アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：まじろ
総作画監督：田村里美、高田晃
プロップデザイン：山本真夕子
助監督：高橋さつき
美術監督：岡本穂高（KUSANAGI）
色彩設定：中野尚美
CG監督：吉田裕行（白組）
音響監督：藤田亜紀子
制作：A-1 Pictures
キャスト
滝川みう：西條和
藤間桜：天城サリー
河野都：倉岡水巴
佐藤麗華：帆風千春
戸田ジュン：海乃るり
丸山あかね：白沢かなえ
立川絢香：宮瀬玲奈
斎藤ニコル：河瀬詩
神木みかみ：涼花萌
東条悠希：高辻麗
柊つぼみ：武田愛奈
※高田晃、高橋さつきの高ははしご高が正式表記。
(c)ANIME 22/7