04 Limited Sazabys、さいたまスーパーアリーナ単独公演のライブ映像公開

04 Limited Sazabysが2020年1月22日に発売する単独公演「YON EXPO」のBlu-ray&DVD映像作品より、「Cycle」のライブ映像が公開された。
バンド史上最大キャパとなる約2万人を動員し、フォーリミの一大イベントとなった”YON EXPO”。スーツ姿に正装したメンバーがアリーナという大舞台に立ち、広い空間で響かせる歌とライブパフォーマンスの映像となっている。
また早期予約特典はメンバーの激レアな過去写真が楽しめる2020年卓上カレンダーとなっている。予約期間は12月25日まで。詳しくはYON EXPO特設サイトにて。
＜リリース情報＞
04 Limited Sazabys
Blu-ray&DVD『YON EXPO』
発売日：2020年1月22日（水）
【全2形態】収録内容共通/スリーブケース仕様/フォトブック付属
［Blu-ray］5800円（税抜）
［DVD（2disc）］5000円（税抜）
＝収録内容＝
・YON EXPO ＠2019.9.29 さいたまスーパーアリーナ
・DOCUMENT OF”YON EXPO”
・Special Photo Book
＝収録曲＝
1. Now here, No where
2. Warp
3. Kitchen
4. Cycle
5. message
6. My HERO
7. fiction
8. Montage
9. Chicken race
10. midnight cruising
11. Galapagos
12. me?
13. swim
14. labyrinth
15. hello
16. Shine
17. Utopia
18. Alien
19. discord
20. Horizon
21. Puzzle
22. Letter
23. milk
24. Feel
25. monolith
encore
26. Squall
27. Remember
28. Give me
早期予約特典有り
その他特典など詳細は特設サイトを参照：
https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo_bluraydvd
Official WEB Site：https://www.04limitedsazabys.com/
04 Limited Sazabysが2020年1月22日に発売する単独公演「YON EXPO」のBlu-ray&DVD映像作品より、「Cycle」のライブ映像が公開された。
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