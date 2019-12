04 Limited Sazabys、さいたまスーパーアリーナ単独公演のライブ映像公開

04 Limited Sazabysが2020年1月22日に発売する単独公演「YON EXPO」のBlu-ray&DVD映像作品より、「Cycle」のライブ映像が公開された。



バンド史上最大キャパとなる約2万人を動員し、フォーリミの一大イベントとなった”YON EXPO”。スーツ姿に正装したメンバーがアリーナという大舞台に立ち、広い空間で響かせる歌とライブパフォーマンスの映像となっている。







また早期予約特典はメンバーの激レアな過去写真が楽しめる2020年卓上カレンダーとなっている。予約期間は12月25日まで。詳しくはYON EXPO特設サイトにて。





<リリース情報>







04 Limited Sazabys

Blu-ray&DVD『YON EXPO』



発売日:2020年1月22日(水)

【全2形態】収録内容共通/スリーブケース仕様/フォトブック付属

[Blu-ray]5800円(税抜)

[DVD(2disc)]5000円(税抜)



=収録内容=

・YON EXPO @2019.9.29 さいたまスーパーアリーナ

・DOCUMENT OF”YON EXPO”

・Special Photo Book



=収録曲=

1. Now here, No where

2. Warp

3. Kitchen

4. Cycle

5. message

6. My HERO

7. fiction

8. Montage

9. Chicken race

10. midnight cruising

11. Galapagos

12. me?

13. swim

14. labyrinth

15. hello

16. Shine

17. Utopia

18. Alien

19. discord

20. Horizon

21. Puzzle

22. Letter

23. milk

24. Feel

25. monolith

encore

26. Squall

27. Remember

28. Give me

早期予約特典有り

その他特典など詳細は特設サイトを参照:

https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo_bluraydvd





Official WEB Site:https://www.04limitedsazabys.com/