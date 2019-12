IWGPヘビー級王者オカダ・カズチカが抱く「プロレス」を担う覚悟

ここ数年続いている「プロレス再ブーム」の波。その勢いがさらに増していることを証明するのが、2020年1月4日&5日の2日間にわたり開催される、新日本プロレスの東京ドーム大会。そして、この大会で「主役」をつとめる大看板がレインメーカーこと、オカダ・カズチカだ。



2連戦の目玉として行われるのは、2日目に開催されるIWGPヘビー級王座&IWGPインターコンチネンタル王座のダブル・タイトルマッチ。しかし、現在IWGPヘビーのベルトを巻くオカダは、今回の2冠戦に対して否定的な立場にある。オカダが考えるベルトの価値、そしてベルトを巻く者の責任とは? 「チャンピオン」として、テレビ出演を中心に東京ドーム大会のプロモーションも積極的に行うオカダ選手に、その胸中を聞いた。



海外へも飛躍した新日本の2019年。しかしオカダはいう「まだまだ」と



─まずは2019年の振り返りから。オカダ選手はもちろん、新日本プロレスにとっても様々なトピックがあった1年だったと思います。



オカダ 年始の東京ドーム大会で、ジェイ・ホワイトに敗れるっていう、つまずきはありましたけど(笑)。それでも4月には、NYのマディソン・スクエア・ガーデンのメインイベントでジェイからIWGPヘビーのベルトを奪い返していますし、他にも7月にはG1クライマックスの開幕戦がアメリカで開催されたりイギリスでタイトルマッチができたり(8月)と、今年は海外での試合が特に印象に残っていますね。新日本プロレスのパワーが海外に届いているんだってことを、あらためて実感できたといいますか。



─やはり、日本で試合をするのとは勝手が違うものなんでしょうか?



オカダ まぁ、正直なところ何も変わらなかったですね。特に今回は、新日本プロレスのパッケージをそのまま持って行ったということもありますし。それで、海外のお客さんから日本と変わらないというか、それ以上の歓声をもらうことができたのは、ともて嬉しかったですよ。だからG1で優勝できなかったりとか、悔しいこともあったけど、トータルとすれば良い1年だったんじゃないですかね。



─確かに、新日本の積極的な海外進出は、ファンにとっても大きな出来事でした。振り返れば、オカダ選手の凱旋帰国による「レインメーカーショック」以降の歴史は、そのまま新日本を含むプロレス界が再ブームの道を進む歴史でもあります。そして2020年には、ついに東京ドーム2連戦という快挙も達成しました。再興の中心人物として、現状をどのように捉えていますか?



オカダ 、確かに、以前に比べれば盛り上がってきているとは思います。新日本についても、ここ数年、選手の入れ替わりは激しかったですけど、それを補うスターが次々と登場していますしね。でも、それが世間に届いているのかといえば、僕としては全然まだまだだな、と。



─まだまだ、ですか。



オカダ まだまだ、ですね。たとえばマディソン・スクエア・ガーデンで大会を開催して、チケットが即完売になったと。それって、とても凄いことなんですけど、結局はプロレス界の中の出来事に収まってしまっている。東京ドーム2連戦にしてもそう。残念ながら、そこまで世間のニュースにはなっていませんよね。



─確かにそうかもしれません。では敢えて聞きますが、世間に届いていない原因って、どこにあるのでしょう?



オカダ そこなんですよ。僕もそうなんですが、選手たちはみんな、リング上で自信を持って素晴らしい闘いをしていれば、それがいつか世間にも届くだろうと思っていたんです。もちろん、それがいちばん大切なことなんだけど、一方でそれだけではダメなんじゃないか、っていう気持ちも出てきていて。リング上での闘い以外の部分で、何をすれば世間が注目してくれるのか? ここ数年、その答えをずっと探している感じですよね。



─それでいえば、バラエティ番組に出演したり朝のワイドショーでコーナーMCを務めたりなど、2019年はメディア露出を積極的に行っていますよね。そうしたアクションも、対世間の戦略ということでしょうか。



オカダ そうですね。とにかく、プロレスを知らない人に対して、どういう形でもいいから、何かしらのきっかけを増やしていきたいんです。なんか、体の大きな金髪の兄ちゃんがいるぞ、っていう程度の認識でもいいから。



─IWGPヘビーのベルトを持つ、いわばプロレス界の頂点に君臨する立場の選手として、そこまで謙虚になれるのって、凄いことですね。



オカダ 以前は、オカダって誰? っていう人がまだまだ大勢いることに対して、ちょっと凹むこともありました(笑)。でもよく考えてみれば、それだけ大勢の人に、プロレスを知ってもらうチャンスがあるってことじゃないですか。まだまだ、プロレスを盛り上げることができるぞって。楽天的なのかもしれないけど、今は自分の知名度の低さにすら希望を感じているところです。





敵味方関係なく大会を盛り上げなければ、東京ドーム2連戦は成功できない



─対世間という意味でも、2020年の東京ドーム2連戦は重要な大会になりそうですね。2018年の東京ドーム大会では、翌年の会場を超満員にすることを公約として宣言していたオカダ選手も、まさか2年後、2連戦になるとは予想外だったのでは?



オカダ ホント「新日本プロレス攻めてきたなぁ」って感じですよ。ハードル上げてくれてありがとうございます、としか言いようがない(笑)。もちろん、やるからには両日とも超満員にしたいですよね。19年のドーム大会で2連戦の発表があったときの、会場全体を揺るがせたどよめきと歓声は、今でも忘れられないですし。その期待には、なんとしても応えたいです。そのためには、この際、敵味方関係なく、選手が一丸となって大会を盛り上げないと。



─選手の立場からみれば、あれだけの大会場での2連戦。体力的にも、かなり厳しいものがあるのかなと。



オカダ 4日のタイトルマッチで確実にボロボロになるのに、翌日も試合ですからね(苦笑)



─通常のシリーズなら2連戦も珍しいことではありません。しかし今回は、4日に行われた2つのタイトルマッチ(IWGPヘビーとIWGPインターコンチネンタル)の結果を受け、5日に勝者同士が互いのベルトを賭けたダブル・タイトルマッチを行うという、過酷な状況。そもそも、オカダ選手はIWGPヘビー級のベルトを保持する王者として、今回の2冠戦に関しては否定的な意見の持ち主でしたよね?



オカダ そうですね。僕の中では、IWGPヘビーのベルトが頂点だと思っていますから。格下のベルトとダブル・タイトルマッチをしろといわれても、まったくピンと来ない。インターコンチネンタル王者がIWGPヘビー級王者に挑戦するっていうならともかく。





Photo by Shuya Nakano



─IWGPヘビー級王者として、それだけのプライドを持っているというわけですね。しかし、皮肉にもオカダ選手が提案したファン投票で、ダブル・タイトルマッチが実現してしまった。



オカダ 絶対に勝てると思ってたんですけどね(笑)。まぁ、お客さんが観たい試合がダブル・タイトルマッチだというなら、超満員を目指す立場として、受け入れるしかないですよね。レスラーとしては、決まった試合をいかに闘うかを考えるだけですし。といっても、今は4日のIWGPヘビー戦のことしか考えてないですよ。次の試合のことを考えていたら、うっかり足元をすくわれかねないですから。





強さはもちろん容姿やファッションでも相手を圧倒するのが王者の務め



─4日のタイトルマッチでは、2019年のG1覇者でもある飯伏幸太選手が挑戦者となります。G1では敗れたものの、シングルでの通算成績は2勝1敗で、オカダ選手が勝ち越している状態。対戦相手として、飯伏選手をどう見ていますか?



オカダ 素晴らしい選手だとは思います。強くなければG1で優勝できないわけですから。対戦相手としての興味でいえば、僕はまだ飯伏さんの”覚醒”を体験していないんですよ。G1の試合では、飯伏さんの”覚醒”を引き出す前に負けちゃいました(苦笑)。



─通常のプロレスではあり得ない、予測不能な動きや危険な技を繰り出す状態になる”覚醒”は、飯伏選手ならではの特殊能力。批判の声もありますが、レスラーとしては、やはり味わってみたいものなんでしょうか?



オカダ ”覚醒”させないで勝てれば、それに越したことはないんですけどね(笑)。でも、G1での借りを返す意味でも、ここはしっかりと”覚醒”させたうえで勝ちたいですよ。相手のすべてを引き出したうえで圧倒するのが、王者の務めですから。



─相手を圧倒するという点でいえば、4日のタイトルマッチって、新日本マットを代表する、女性人気が高いイケメン同士の闘いでもありますよね。



オカダ そうですね(キッパリ)。まぁ、カッコよさに関しても負けたくはないですよ。リング上に限らず、そこは普段から見せつけていきたいですね。



プロレスは相手あってこそ。内藤哲也に対して感じるリスペクトは「Tシャツ」?



─今回撮影した写真を見ても、オカダ選手の魅力はますますアップしていますしね。



オカダ はい!(笑)





Photo by Shuya Nakano



─ゆるぎない自信!! それでいうと、5日の対戦相手候補となる、IWGPインターコンチネンタル戦を闘う2選手もまた、実力はもちろんファンからの人気も高いですよね。ジェイ・ホワイト選手に関しては、オカダ選手に負けず劣らずのファッショニスタですし。



オカダ 彼は、明らかに僕の影響を受けてますよね。



─そうなんですか!?



オカダ そう思いますよ。CHAOS(オカダ選手が率いるユニット)にいた頃から、僕の背中を見て育ったわけですから。記者会見はもちろん、メディアの前ではスーツ姿で決める、みたいなプロレスラーとしてのファッション美学は、僕から学んでいるはずです。



─なるほど。ちなみに、内藤選手のファッションについては? オカダ選手、ジェイ選手とは一味違うセンスを持っていますが。



オカダ 独自の美学がありますよね。ファッションまわりで内藤さんが凄いと思うのは、自分のユニット(ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン/LIJ)のTシャツやキャップですよ。LIJのTシャツって、会場だけじゃなく街中でもよく見かけるじゃないですか。



─言われてみれば、そういう風にプロレスグッズが流行ったのって、蝶野正洋さんのnWo以来ですよね。



オカダ まさに、世間に届いたムーブメントというか。それを成し遂げたのは、本当にびっくりしたし、素直に尊敬できるな、と思います。2冠問題の言い出しっぺなので、5日に対戦することがあれば、しっかり倒して、これ以上グダグダ言わせないようにしておきたいですけど。



─先ほどの「敵味方関係なく、選手が一丸となって大会を盛り上げないと」という発言もそうでしたが、こうして話を聞いていると、オカダ選手って1選手という立場よりも、一段高い場所から現状を俯瞰できているように思えます。



オカダ プロレスって、一人ではできないんですよ。対戦相手がいてこそ試合が成り立つわけで。基本は闘いですから、互いにピリピリすることもあるけど、プロレスという大きな枠で捉えれば、やっぱり互いに、プロレスを盛り上げたいという想いはみんな一緒だと思うんです。実際、飯伏さんも内藤さんもジェイも、階級は違うけどオスプレイだって凄い選手じゃないですか。そこは認めてますよね。





IWGPヘビーのベルトを巻く者が「プロレスラー」であり「プロレス」なんだ



─まさに王者の風格といいますか。そのような境地になったのは、いつごろからでしょう?



オカダ うーん。はっきり自覚できたのは、IWGPヘビー級の防衛記録(V12)を達成したあたりですね。最初にベルトを巻いた頃は自分のことしか考えてなかったけど、防衛を重ねるうちに、チャンピオンとしての責任感が芽生えたというか。



─「責任感」とは、具体的にどのような?



オカダ 簡単に言っちゃうと、世間一般を含めたお客さんにとってチャンピオンとは、すなわち「プロレスラー」であり「プロレス」なんです。つまり、チャンピオンがつまらない試合をすれば、プロレスってつまらないってことになっちゃうし、チャンピオンの言動が、そのままプロレスラーの言動として発信されちゃう。



─「プロレスラーは紳士であれ」という、古い格言もありました。



オカダ 逆に言えば、チャンピオンの言動や試合によって、プロレス界を盛り上げることもできるわけで。僕が現在保持している、IWGPヘビー級のベルトって、まさにプロレス界の頂点なんですよ。だから、僕にはプロレス界を盛り上げる責任があるんです。それが理解できたときから、自然と全体を見渡せるようになったのかな、と思いますね。





Photo by Shuya Nakano



─オカダ選手が、ダブル・タイトルマッチについて異議を唱えていた理由にもつながっているように思えますね。



オカダ それぞれのベルトが、しっかり異なる色というか価値を持っていて、それがお客さんに伝わっていればいいんですけどね。でも、今のインターコンチネンタルのベルトには、はっきりとした色がないから。それだと、初めてプロレスを観る人が「なんでいくつもタイトルマッチがあるの?」って混乱するじゃないですか。プロレスを広めるという観点でも、色がハッキリしていないベルトは無意味だと思いますよ。



─となると、仮に5日のダブル・タイトルマッチでオカダ選手が勝った場合には、インターコンチネンタルの封印という展開も……。



オカダ そこは、まだ何とも言えないですね。さっきも言いましたけど、今は4日のIWGPヘビー戦のことしか考えてないですから。ひょっとしたら、5日のタイトルマッチで、僕がインターコンチネンタルのベルトに新たな色をつけることができるかもしれないわけですし。そうなったら、むしろIWGPヘビーより愛着が湧いちゃったりするかも(笑)。その答えを、ぜひ東京ドームで観てほしいですね。





数万人の声援が生み出す最高のプロレスを、東京ドーム2連戦で魅せたい



─気になる発言ですね。では、最後の質問。IWGPヘビーのベルトを巻く、プロレス界の頂点に立つオカダ選手にとって、プロレスをもっと盛り上げるためにも、2020年の東京ドーム2連戦には、1人でも多くのお客様を呼びたいところ。一方で、今回の東京ドーム大会は両日とも、当日に地上波中継が予定されています。そのうえで、会場へ足を運ぶ意義は、どこにあると思いますか?



オカダ それって、プロレスの魅力はどこにあるのか? という問題にも通じる質問なんですよね。僕らプロレスラーって、よく「生で観ないとわからない」っていうじゃないですか。



─確かに、よく聞きますね。とはいえ、その答えだと、未体験の人に魅力が伝わりにくい感じもしています。



オカダ どうして、そういう答えになってしまうのか、自分でも考えてみたんですけど、それってプロレスの面白さが、リングの上だけで完結していないからなんですよね。



─どういうことでしょう?



オカダ 映画もテレビで観るのと映画館で観るのって、違うじゃないですか。何が違うのかといえば、その場で同じ作品を観ている”仲間”が一体となって生み出す空気感だと思うんです。



─確かにプロレスの場合も、中継映像と生観戦とでは明らかに印象が変わりますものね。



オカダ 極端に言えば、試合の迫力や感動は選手ではなく、会場に集まったお客さんが創っているといっても過言ではないかなと。選手がどれだけ良い試合をしても、無観客ではまったく面白くならないですから。



─そうかもしれません。



オカダ 地上波中継は、盛り上がっているといわれているプロレスを初めて観る方のための入口としても好適だと思いますが、本当にプロレスの凄さを体感したいなら生観戦がいちばん。しかも東京ドームなら、数万人規模の”仲間”が生み出す、最高の空気が味わえるんです。それは、リング上で闘う選手にとっても同じこと。声援が多ければ多いほど、普段以上の力が発揮できるんです。その意味でも、やっぱり東京ドーム2連戦はどちらも超満員にしたいですね!





Photo by Shuya Nakano



オカダ・カズチカ

1987年、愛知県生まれ。15歳でウルティモ・ドラゴンが主宰するプロレススクール「闘龍門」へ入門し2004年、メキシコでデビュー。07年の新日本プロレスへ移籍後、10年から海外修業に入り12年「レインメーカー」として凱旋帰国。以降、IWGPヘビー級ベルトを12回防衛するなど、新日本プロレスを牽引する選手として活躍中。





<INFORMATION>



WRESTLE KINGDOM 14 in 東京ドーム

2019年1月4日(土) OPEN 15:00 / START 17:00

2019年1月5日(日) OPEN 13:00 / START 15:00







【オカダ・カズチカ選手出場試合】

2019年1月4日(土)

IWGPヘビー級選手権試合

60分1本勝負

オカダ・カズチカ(第69代チャンピオン)vs飯伏幸太(挑戦者/G1 CLIMAX 29優勝者)



2019年1月5日(日)

※オカダ選手が防衛成功の場合

オカダ・カズチカ vs ジェイ・ホワイトor内藤哲也(IWGPインターコンチネンタル選手権試合の勝者)



※オカダ選手が防衛失敗の場合

オカダ・カズチカ vs ジェイ・ホワイトor内藤哲也(IWGPインターコンチネンタル選手権試合の敗者)



https://www.wrestlekingdom.jp/