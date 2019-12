俳優の勝地涼さんが12月24日、東京都内で行われた映画「サイレント・トーキョー」(波多野貴文監、2020年12月公開)の製作発表会見に、中村倫也さんらと共に出席した。

勝地さんと初共演となった中村さんは「勝地涼とは同い年で昔から舞台を見に行って飲んだりしていた。性格があまりにも反対なので、いつか共演できたら楽しいよねと話していた。共演できてうれしい」と念願の共演を喜ぶと、勝地さんも「10代の頃からお互い刺激し合った。最近の倫也の活躍に刺激を受けていて、頑張ろうと思える。もっと共演したい」と話していた。

映画「サイレント・トーキョー」は、ジョン・レノンの名曲「Happy Xmas(War Is Over)」にインスパイアされた、秦建日子さんの小説「サイレント・トーキョー And so this is Xmas」(河出書房新社)が原作。クリスマス・イブの東京でテロ事件で発生し、事件に巻き込まれていく登場人物たちの思惑を複数の視点で描く。

会見には主演の佐藤浩市さん、石田ゆり子さん、広瀬アリスさん、井之脇海さん、メガホンをとった波多野監督も出席した。