TVアニメ「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」より「SEASON SUMMER」の先行上映会が、2020年2月23日に東京・新宿バルト9にて開催される。

1月13日よりTOKYO MXほかにて放送開始となる「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」。このたびの上映会では夏組の第1話をいち早く観ることができるほか、皇天馬役の江口拓也、瑠璃川幸役の土岐隼一、三好一成役の小澤廉がゲスト出演する。また全国44館の映画館でのライブビューイングも決定している。チケットの先行販売は本日12月24日から1月14日11時まで。

さらに公式サイトでは夏組の5人のキャラクター設定に加え、MANKAI劇場の支配人の松川伊助、劇団の総監督になる立花いづみの設定も解禁に。併せてdアニメストア、FOD、U-NEXTほか各配信サイトでの開始日時も伝えられた。

「TVアニメ『A3!』SEASON SUMMER」先行上映会

日時：2020年2月23日（日）17:30開演予定

会場：東京都 新宿バルト9

出演：江口拓也（皇天馬役）、土岐隼一（瑠璃川幸役）、小澤廉（三好一成役）

アニメ「A3!」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

サンテレビ：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

KBS京都：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

BS11：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

2020年7月～9月放送予定

スタッフ

原作：『A3!（エースリー）』（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：篠原啓輔

副監督：中園真登

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

美術デザイン：石口十

衣装デザイン：あきづきりょう

美術監督：田辺浩子（草薙）

色彩設計：津守裕子

HOA：トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）

編集：土居秀充

音響監督：濱野高年

音楽：横山 克・橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

(c)A3! ANIMATION PROJECT