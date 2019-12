浜崎あゆみ、シーア、Steady & Co.…人気声優ユニット・スフィアおすすめの“冬ソング”とは？

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。12月17日(火)の放送は、寒い季節に合わせて「スフィアが選ぶ、冬ソングリスト」をお届け。思い出のウィンターソングを紹介しました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年12月17日(火)放送より)高垣:私はですね、“クリスマスといえば聖歌”みたいなものもルーツとしてなじみがあるので、この曲を選びました。これは、リベラというボーイソプラノのグループが歌っているんですけど、リベラが歌っている曲もいろいろ大好きで。この曲も、一度は耳にしたことがあると思うんですけど。全員:うん!高垣:とっても素敵なので、ぜひ聴いてもらえたらと思いました。豊崎:(冬に)ぴったりね。高垣:「ホーム・アローン」でも流れているからね。戸松:心が綺麗になる感じ。高垣:癒される~。高垣:いや、懐かしい~!寿:せつない~!戸松:もー、これ、いつもカラオケで歌ってた!豊崎:取り合いになるやつや。戸松:そう~。浜崎あゆみさんは、夏の曲もすっごい明るくて「夏キター!」っていう気持ちにさせてくれるんだけど、冬の楽曲も心にすごく“キュン”と、“ぎゅっ”とさせてくれる名曲がたくさんあって。あと、ミュージックビデオがめちゃくちゃ可愛いの。全員:うん~。戸松:めちゃくちゃ可愛くて、ふわーってファーがついたフードを被られていて、そのスタイルにめちゃくちゃ憧れていた思い出がありますね。豊崎:たしかに!豊崎:学生時代のケータイの「着メロ」と「着うた」を、(冬になると)毎年ずーっとこれにしていたんです。冬に、電話がかかってきたときは、必ずこの曲が流れていて。そもそもSteady&Co.さんって、Dragon Ashの降谷建志さんとBOTSさんと、RIP SLYMEのILMARIさん、スケボーキングのSHIGEOさんが集まった、私にとっては夢のような……。寿:たしかに!戸松:アベンジャーズだ。ラップ界のアベンジャーズ!豊崎:Jラップ的な意味ではほんと、アベンジャーズみたいなユニットで。他の曲もめちゃめちゃカッコいいんですけど、“冬”っていうと私はこの曲が好きで。すごく聴いてたなぁと。カラオケで降谷建志さんパートを歌ってくれる誰かを募集します(笑)。寿:サンタさんがよく言っている「Ho! Ho! Ho!」のイメージなんですけど。高垣:どんなこと歌ってるの?寿:歌詞はですね、わりとパリピな歌詞になっていて(笑)。なぜこの曲を選んだかというと、一昨年にこのCDが出て、買ったんですよ。久しぶりにジャケットが緑と赤の超ポップな……。高垣:あ、可愛い。戸松:めっちゃ、クリスマスカラー。寿:本当に“クリスマス!”っていうカラーのCDになっていて、それを見ただけでときめいて、買って。最近は音楽も配信が多いから、どうしても(CDを)手に取ることは少なかったりするんですけど、このSiaさんのCDは、そこから毎日クリスマス時期にずっと聴いていて。「Ho Ho Ho」は、“みんなで飲みに行こう、友達も連れて来い、酒瓶持ってこい!”という曲で、“はみ出し者でも楽しもうぜ”ということをたぶん歌っている。このアルバム自体、全部クリスマスソングなんですよ。書き下ろしたの、そのために全部。全員:へ~!!寿:だから、クリスマスに何か聴きたいなと思ったら、ぜひともこのアルバムを聴いてみて欲しいなと思います。<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top