TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」のキービジュアル、第2弾PV、追加キャスト、主題歌情報などが公開された。
夕蜜柑による同名小説を原作とする「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」は、VRMMOゲームを始めるも初心者ゆえに防御力に特化したキャラクターを作ってしまった主人公・メイプルが、仲間たちと楽しく冒険するファンタジー作品。第2弾PVには本渡楓演じるメイプル、野口瑠璃子演じるサリー、早見沙織演じるカスミ、新井里美演じるカナデらメインキャラクターの顔ぶれが、ボイスとともに収められた。また追加キャストには小野賢章、山崎たくみ、竹達彩奈、神奈延年、佐藤利奈、山口勝平、石田彰、皆口裕子、丹下桜が名を連ねている。
併せてオープニングテーマが純情のアフィリア「究極アンバランス！」、エンディングテーマが佐々木李子「Play the world」に決定。スタッフ情報も更新された。また本渡と野口によるWebラジオが、インターネットラジオステーション・音泉にて2020年1月15日にスタートすることも明らかになった。「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」はTOKYO MXほかにて1月8日放送開始。
TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」
放送情報
AT-X：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:00～
ABCテレビ：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:11～
TOKYO MX：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:35～
テレビ愛知：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:05～
BS11：2020年1月10日（金）より毎週金曜日25:00～
配信情報
dアニメストア、Amazon Prime Video：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:30配信
スタッフ
原作：夕蜜柑「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」（カドカワBOOKS / KADOKAWA）
キャラクター原案：狐印
監督：大沼心、湊未來
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也
プロップデザイン：澤入祐樹、佐藤香織
武器デザイン：青木慎平
クリーチャーデザイン：あぼしまこ、HB2P
美術監督：新城湧基
美術設定：上野比呂美
色彩設計：平間夏美
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3D監督：北村浩久
編集：近藤勇二（REAL-T）
音響監督：小泉紀介
音響効果：川田清貴
音楽：増田太郎
音楽制作：MAGES.
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：防振り製作委員会
キャスト
メイプル：本渡楓
サリー：野口瑠璃子
カスミ：早見沙織
カナデ：新井里美
マイ：加隈亜衣
ユイ：諏訪ななか
クロム：杉山紀彰
イズ：佐藤聡美
ペイン：小野賢章
ドレッド：山崎たくみ
フレデリカ：竹達彩奈
ドラグ：神奈延年
ミィ：佐藤利奈
シン：山口勝平
マルクス：石田彰
ミザリー：皆口裕子
ドラぞう：丹下桜
(c)2020 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り製作委員会