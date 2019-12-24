TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」のキービジュアル、第2弾PV、追加キャスト、主題歌情報などが公開された。

夕蜜柑による同名小説を原作とする「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」は、VRMMOゲームを始めるも初心者ゆえに防御力に特化したキャラクターを作ってしまった主人公・メイプルが、仲間たちと楽しく冒険するファンタジー作品。第2弾PVには本渡楓演じるメイプル、野口瑠璃子演じるサリー、早見沙織演じるカスミ、新井里美演じるカナデらメインキャラクターの顔ぶれが、ボイスとともに収められた。また追加キャストには小野賢章、山崎たくみ、竹達彩奈、神奈延年、佐藤利奈、山口勝平、石田彰、皆口裕子、丹下桜が名を連ねている。

併せてオープニングテーマが純情のアフィリア「究極アンバランス！」、エンディングテーマが佐々木李子「Play the world」に決定。スタッフ情報も更新された。また本渡と野口によるWebラジオが、インターネットラジオステーション・音泉にて2020年1月15日にスタートすることも明らかになった。「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」はTOKYO MXほかにて1月8日放送開始。

TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」

放送情報

AT-X：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:00～

ABCテレビ：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:11～

TOKYO MX：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:35～

テレビ愛知：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:05～

BS11：2020年1月10日（金）より毎週金曜日25:00～

配信情報

dアニメストア、Amazon Prime Video：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:30配信

スタッフ

原作：夕蜜柑「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」（カドカワBOOKS / KADOKAWA）

キャラクター原案：狐印

監督：大沼心、湊未來

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也

プロップデザイン：澤入祐樹、佐藤香織

武器デザイン：青木慎平

クリーチャーデザイン：あぼしまこ、HB2P

美術監督：新城湧基

美術設定：上野比呂美

色彩設計：平間夏美

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：北村浩久

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：小泉紀介

音響効果：川田清貴

音楽：増田太郎

音楽制作：MAGES.

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：防振り製作委員会

キャスト

メイプル：本渡楓

サリー：野口瑠璃子

カスミ：早見沙織

カナデ：新井里美

マイ：加隈亜衣

ユイ：諏訪ななか

クロム：杉山紀彰

イズ：佐藤聡美

ペイン：小野賢章

ドレッド：山崎たくみ

フレデリカ：竹達彩奈

ドラグ：神奈延年

ミィ：佐藤利奈

シン：山口勝平

マルクス：石田彰

ミザリー：皆口裕子

ドラぞう：丹下桜

(c)2020 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り製作委員会