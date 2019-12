12月31日(火)23:55よりTBS系で放送される「CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2019→2020」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ」は年末年始恒例の音楽特番。21回目となる今年は「令和最初の年越しライブで除夜の鐘代わりに聴く珠玉の108曲!」と題して約5時間にわたって放送される。出演者第1弾として発表されたのはAI、E-girls、いきものがかり、AKB48、A.B.C-Z、EXILE、Kis-My-Ft2、King & Prince、King Gnu、斉藤和義、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、DA PUMP、DEAN FUJIOKA、中元みずき、NEWS、乃木坂46、秦基博、Perfume、日向坂46、Foorin、MAN WITH A MISSION、三浦大知、水樹奈々、宮野真守、May J.、LiSA、Little Glee Monster の30組。また動画配信サービス・Paraviではアーティストたちが出演前後にトークを繰り広げる「バックステージ生配信」が配信されることが決定した。

TBS系「CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2019→2020」

2019年12月31日(火)23:55~

<出演者>

AI / E-girls / いきものがかり / AKB48 / A.B.C-Z / EXILE / Kis-My-Ft2 / King & Prince / King Gnu / 斉藤和義 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / DA PUMP / DEAN FUJIOKA / 中元みずき / NEWS / 乃木坂46 / 秦基博 / Perfume / 日向坂46 / Foorin / MAN WITH A MISSION / 三浦大知 / 水樹奈々 / 宮野真守 / May J. / LiSA / Little Glee Monster / and more



MC:国山ハセン(TBSアナウンサー) / 伊東楓(TBSアナウンサー)