DOBERMAN INFINITYのメンバー、GSが本日12月24日に結婚したことを発表した。

GSは所属事務所・LDHの公式サイトに掲載したコメントの中で、約6年にわたって交際していた一般女性との結婚をファンに向けて報告。結婚を決意した心境を「どんな時も優しく支えてくれた彼女を、これからも大切にしていきたいと思い、結婚という決断をいたしました」と語り、「いつも応援してくださる皆さんと共に歳を重ね、皆さんの毎日のエネルギーになれるよう頑張りますので、引き続きDOBERMAN INFINITYの活動を楽しみにしていてください」とさらなる活躍を誓っている。

GSは2000年にKUBO-C、P-CHOらとともにDOBERMAN INFINITYの前身グループ、DOBERMAN INCを結成したオリジナルメンバー。DOBERMAN INFINITYは3月より全国ツアー「DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2020 We are the one」の開催を控えている。