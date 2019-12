SixTONESやSnow ManらジャニーズJr.が12月31日(火)にNHK総合ほかで放送される「第70回NHK紅白歌合戦」に出演。7月にこの世を去ったジャニーズ事務所の元代表取締役社長・ジャニー喜多川氏の思いを受け継いだ特別パフォーマンスを披露する。

生前、ジャニー氏は東京オリンピック・パラリンピックを楽しみにしており、“2020年の東京の姿”を描いた舞台を手がけてきた。この思いを受け、SixTONESやSnow ManらジャニーズJr.はジャニー氏プロデュースの舞台で歌われてきた「LET'S GO TO EARTH」「Let's Go to Tokyo」を今年の「NHK紅白歌合戦」でパフォーマンスする。

ジャニーズJr.を代表して、ジェシー(SixTONES)は「ジャニーさんが伝えてきたこと、叶えてきたこと、今後も受け継ぎジャニーズの新時代をつくれるように、思いを伝えていきたいです。素晴らしい日本のエンターテインメントを届けます」、岩本照(Snow Man)は「ジャニーさんの作り上げてきた、そして、これからも受け継がれていく日本のエンターテイメントの真髄を胸に、ステージに立たせていただきたいと思います」とそれぞれコメントしている。

NHK総合ほか「第70回NHK紅白歌合戦」

2019年12月31日(火)19:15~23:45

※5分間の中断あり(20:55~21:00)