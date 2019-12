10代に質問『12月24日は何してる？』予想外の回答続出！

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」12月23日(月)のテーマは、『明日君は何してる?』。パーソナリティのとーやま校長が、12月24日・クリスマスイブの予定について、番組の学校掲示板にリスナーから書き込まれたメッセージを紹介していきました。とーやま校長:今日は12月23日、今年も残すところあと8日。今年の残り時間をみんながどう過ごすのか、それが知りたくて、今日はシンプルな質問をしたいと思います!『明日、何してる?』。明日の予定を聞くだけの授業ね。明日はわかっている通り12月24日なんだけど、みんなは何してる? 俺たちSCHOOL OF LOCK! では……というか、特に俺がね、“毎日がスペシャル暦”を採用しているので、そういう意味ではスペシャルな1日。今日も明日もね。ちなみに俺の明日の予定だけど、もちろんココにいるよね……(笑)。――ここでリスナーの書き込みを紹介とーやま校長:劇ってことは、演劇部とかなのかな? 何かしらの賞があったりするものなのかもしれないけど……いろいろな思いが詰まっているんだろうけど、前にも横にも後ろにも同級生がいて、音響さんとか証明さんとかのスタッフさんもいるのかな。とにかく1人でできるものではないし、絶対にみんなでやるものじゃんか。だから頼って頼られて、今までやってきた通りのことをやる、ってことに尽きるよね。明日から部活の九州大会、気をつけて行ってこい! そして、とんでもない1日、素晴らしい1日、忘れられない1日になることを祈っている!!とーやま校長:ということは、高校3年生なんだよね? そこに集中しないといけないし、センター試験の本番まで残り時間もなくなってきているけど、まだ時間はあるという捉え方もできる。そして……歯石大事なのよ~。こまめに歯医者に行っていればそんな思いをしなくてもいいんだろうけど、俺も全然行けてなくて。溜まった歯石を取るのはめちゃめちゃ痛いから、これは俺も嫌だな~と思う。でも、ちゃんと体調を万全にして、挑まなきゃいけないところに挑む。体調が万全なら心も繋がっているわけだから、心も万全になるはずだし。そこに向けて……歯石は痛いけどな、いい歯医者さんだと思うから気をつけて行ってらっしゃい。……ごめん、ストップ! 『明日は何してるの?』って聞いたのはこっちだからさ、みんなは間違ってない。歯石を取りに行くのも全然いいのよ……でもキミたちはさ、こっちの意図も読み取れるようになってんじゃん? 明後日の25日には、ゲストにSILENT SIREN先生が来てくれるのよ。SILENT SIREN先生は前回も恋愛の相談にめちゃめちゃ乗ってくれてさ、今回はクリスマスに来てくれるわけじゃん。その……これはこっちのことだけど!『明日、何してるの?』って聞いて、“好きな子がいて24日に告白します!”っていう生徒がいたら話を聞いて、25日のサイサイ先生の日に『昨日、どうだったの?』ってできるじゃん。そういうの、あるじゃん……でも、告白書き込みが全然無いんだわ……こっちの意図を汲み取って欲しいというのは、押し付けすぎかな?(笑)。――さらに、リスナーの書き込みを紹介とーやま校長:それはそうなんだけど……絵文字くらい付けてくれ! これだと、俺の胸に響いちゃうから……。とーやま校長:うん……でも「明日、告白します!」って言ってくれたらさ、「おお、マジか!」ってなって、25日にサイサイ先生と振り返ったりできるじゃん。そういうのだったんだよねぇ……いや、わかるけどさ……。このままだと、サイサイ先生の日に「歯石どうだった?」って話になっちゃうのよ……。いや、いいんだけどね……。とーやま校長:これだ! これ! ど真ん中!! だから好きな女の子に対して、「邪魔しちゃいけない」という優しさも持ち合わせているわけでしょ。そして、1ヵ月後の国家試験に向けてテンションが上がるような物を買って、それに気持ちを込めるわけか……! ドキドキするね~。気持ちを伝えるのは、本当に素晴らしいことです。もしかしたら、まとまらなかったりするかもしれないけど、応援メッセージとして文字にすれば自分でも精査できるし、何回でも確認できるしね。そこにありったけの気持ちを込めて、しっかり相手に伝える! 素晴らしい!!そして、もう一つ素晴らしいことがあるね。今日の意図に沿いまくっている……! ありがとうな!!とーやま校長:まぁ今日の書き込みは、「明日、大会がある」とか「明日、歯石を取る」とかが大半だったんだけど。俺としては「明日、告白します!」というのがあって、25日にサイサイ先生が来てくれるから「あのときどうだった?」みたいな報告ができるかな? って思って。でもあまりにも……恋愛しているヤツがいねぇんだよ! SCHOOL OF LOCK! はよ~(笑)。いや、俺もなんだけど……だから、そういうヤツを探している! 今のところ、こっちのメガネに叶ったヤツは1人しかいないからな……(笑)。とーやま校長:オマエを待ってたよーーー! 電話しちゃおう! もしもし! 明日すごいじゃん! いつから好きになった人なの?リスナー:4月の終わりくらいです。とーやま校長:学校がいっしょとかなの?リスナー:そうです。とーやま校長:これまで、いっしょに遊びに行ったりとかは?リスナー:お互い部活が忙しかったから、行ってないです。とーやま校長:ええっ! 何で誘われたの? LINEとか?リスナー:いや、電話で。とーやま校長:何て言われたの?リスナー:1週間くらい前に、「24日空いてる?」って聞かれて「空いてるよ」って言ったら、「いっしょに行かない?」みたいな(笑)。とーやま校長:おお! 何て答えたの?リスナー:「いいよ」って(笑)。とーやま校長:まず、電話で言われたときにどう思ったの?リスナー:もう……びっくりしすぎて、心臓がバクバクしていました。とーやま校長:じゃあ、自分的には“まさか”だったわけ?リスナー:そうです。とーやま校長:ええ~っ! ぅわあああ! メリークリスマース!!リスナー:(笑)。とーやま校長:黒板書くわ。『(黒板の言葉は)絶対に明日忘れられない1日にしろ』……というか、なるから。もう明日は、あふれ出るから! 自分にストッパーをかける必要はないし、あふれ出る想いを伝えてこい! たぶん、向こうの想いも伝わってくるから! 巨大な愛を抱きしめて来なさい!!リスナー:頑張ります(笑)。とーやま校長:……これだ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/