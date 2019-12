TOKIOと嵐がタッグを組む日本テレビの元日恒例番組『TOKIO嵐』が、2020年元日18時から放送決定。10回目となる今回、番組内では遂に“TOKIO vs 嵐”のグループの威信を賭けた戦いが展開する。



■『ウルトラマンDASH』超一流のアスリート=ウルトラマンが集結!



まず、18時から放送される『ウルトラマンDASH』には、今回、日本を代表する最強アスリートが続々集結。世界を熱狂させたあのシンデレラガールや、東京五輪の金メダル候補、そして、リベンジに燃えるサッカー日本代表のレジェンド達が登場。前代未聞の環境下で、最高難易度のミッションに挑む。



さらに、TOKIO×嵐10周年特別企画も展開。総力戦で1人の超人に挑むコラボ企画も必見だ。



■『嵐にしやがれ元日SP』豪華ゲストと特別企画に挑戦!



21時から放送される『嵐にしやがれ元日SP』に、“キングカズ”こと、三浦知良が初登場。三浦がなぜ“キング”になったのか、年表をもとに、カズダンスの秘密、妻との出会いの秘話、さらに1998年フランスW杯メンバー落選の舞台裏など、ここでしか見る事のできない“レジェンド”の裏側に迫る。



松本潤がゲストとカッコよさを競う「This is MJ」にTOKIOが参戦。今回は特別に、“TOKIO vs 嵐”という、グループの威信を賭けた無礼講の真剣勝負が開幕する。「羽子板」「リンボーダンス」「書初め」の、正月ならではの3本勝負を繰り広げるが、ついに実現したドリームマッチを制するのは?



ロケには黒柳徹子が登場。櫻井翔とともにお気に入りのお店で買い物しまくり。知られざるプライベートが明らかになる。



そして、おなじみデスマッチ企画には、失敗しない女優・米倉涼子が参戦決定! 3年連続で登場する米倉だが、今回はラーメンデスマッチに挑戦。勝負の行方に注目だ。



さらに、一級小型船舶免許を取得した大野智がゲストと共に船で旅する企画「大野丸」には、メンバーの相葉雅紀が乗船。鹿児島県錦江湾で、真鯛釣りに挑戦する。新年を祝う素晴らしい幕開けを飾ることは出来るのか?



【『TOKIO嵐』Web限定動画が日テレ公式YouTubeにて公開中】



10周年を迎えたこの冬、グループの威信を賭けた戦いが繰り広げられるが、ひと足先に前哨戦が開幕。YouTuberの間で人気のゲームを対決形式で行い、グループごとの勝敗数を競い合う!その模様を「TOKIO×嵐 楽屋で4番勝負」と題し日本テレビ公式YouTubeチャンネルで配信中。



誰にでも真似できるがゆえについつい熱くなる大人の男たちの戦い……。YouTubeだからこそのスペシャルな映像を、オンエア前に楽しんでみては?