ペコちゃんがおしゃれにアレンジされたソフビになった！

不二家のペコちゃんがポリゴンっぽく多角形アレンジされたソフビ人形になった! コンビニエンスストアをイメージしたコンセプトショップTHE CONVENIとのコラボアイテムだ。

この多角形アレンジは、THE CONVENIのディレクターである藤原ヒロシ氏が主宰するfragmentdesignのベアブリックでも採用されたことがある。今回はペコちゃんというキャラクターとコラボしたことで、新たな魅力を生み出しているといえるだろう。





(C) FUJIYA



MILKY THE CONVENI 不二家ソフビコレクション ペコちゃん/不二家/各1万5000円+税/2020年1月発売予定/不二家のペコちゃんとTHE CONVENIのコラボアイテム。ペコちゃんが多角形アレンジされている。全高約21.5センチ。COLOR(左)とBLACK(右)の2色展開。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、THE CONVENI、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定販売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(平日10〜18時)、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133(日曜除く10〜19時)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555(土日祝除く11〜18時)



ここからはペコちゃん以外のメディコム・トイ関連のソフビを見ていこう。





(C) 石森プロ・東映



(左から)コブラ男(キングサイズ)、ビッグワン、バシャーン/メディコム・トイ/1万5000円+税(コブラ男)、8800円+税(ビッグワン)、7800円+税(バシャーン)/2020年4月発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダー』よりコブラ男、『ジャッカー電撃隊』よりビッグワン、『超神ビビューン』よりバシャーンをレトロデフォルメでソフビ化。コブラ男全高約35センチ、他各全高約24センチ。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年12月24日(火)00:00から2020年1月31日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。(問)1/6計画 03-3467-7676





(C) 石森プロ・東映



(左から)仮面ライダー旧1号(桜島マスクとれ仕様)、死神博士、ザンジオー/メディコム・トイ/各5400円+税(左2点)、4500円+税(ザンジオー)/2020年4月発送予定/東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。『仮面ライダー』よりヒーロー、敵幹部、怪人をレトロソフビ化。名前の通りミドルサイズで各全高約15センチ。旧1号はいわゆる桜島1号で、マスク着脱可能。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年12月24日(火)00:00から2020年1月31日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。(問)1/6計画 03-3467-7676





(C) 永井豪/ダイナミック企画



マジンガーZ(ブレストファイヤーVer.)/メディコム・トイ/8500円+税/2020年5月発売・発送予定/『マジンガーZ』の主役ロボをレトロデフォルメでソフビ化。ブレストファイヤー発動時のイメージをクリアレッドカラーで再現しており、本体はアニメ版をイメージしたカラーリングになっている。全高約25センチ。ショップELECTRIC TOYS限定商品で、同店にて2019年12月20日(金)から2020年1月31日(金)まで注文受け付け。詳細はhttps://www.rakuten.co.jp/electrictoys/にて。





(C) 宣弘社



レッドバロン(レトロカラーVer.)/販売元:OTAKICK、発売元:メディコム・トイ/9000円+税/2019年12月下旬発売予定/あべ♨︎とおるのダイナマイトコレクションの新作。『スーパーロボット レッドバロン』の主役ロボをレトロデフォルメで再現。全高約25センチ。北海道のショップOTAKICK限定アイテム。購入は、OTAKICK店頭(北海道札幌市豊平区福住三条7-20-1)、またはOTAKICK 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/auc-otakick/)、OTAKICK YAHOO!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otakick-y/)、Amazon オタキックストアフロント(https://www.amazon.co.jp/s?me=ABOVOANPA7LFW&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)にて。(問)OTAKICK TEL.011-850-1180





(C) PLAN CHIME

(C) KAORI HINATA



VAG(VINYL ARTIST GACHA)タワーレコード限定(一部店舗限定) CONSTANTINE -Friend of MORRIS-(アルスマグナ変身Ver.)/販売元:プレステージ、企画・製造:メディコム・トイ/各500円(税込)/2020年2月発売予定/VAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)の新作。2.5次元コスプレダンスユニット「アルスマグナ」のマスコットキャラのコンスタンティンを、ひなたかほりのオリジナルキャラ・モリスをアレンジする形で再現。各全高約6センチ、全5種。ガチャ=カプセルトイで、タワーレコード限定。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp



コンスタンティンはピンク色のウサギだが、今回のアイテムでは「アルスマグナ」5人のメンバーのテーマカラーに塗り分けられている。君はお気に入りメンバーのカラーを当てられるかな?



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。