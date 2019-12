「クリスマスもアニメ」ネットで観れるアニメ一挙無料配信情報まとめ

「メリークリスマス!」

アニメージュプラス読者にアニメ情報のクリスマスプレゼント♪ とても寒いので外出の予定がない人は、家でゆっくりアニメを楽しんではいかがだろうか。



『ニコニコ動画』のNアニメと『AbemaTV』では、クリスマスシーズンにアニメの一挙放送が行われる。ここでは12月24日(火)〜12月27日(木)の情報をお届けしよう。



なお、視聴は基本無料だが、Nアニメはniconicoプレミアム会員になるとより快適に視聴できる。



○12月24日(火)

<『ニコニコ動画』Nアニメ>

・18:30開始 『厨病激発ボーイ』全11話一挙放送&特番『TVアニメ「厨病激発ボーイ」ヒーロー部クリスマス会』

・19:00開始 『ベルセルク黄金時代篇Ⅰ~Ⅲ』一挙放送

・19:00開始 『魔法少女まどか☆マギカ』全12話一挙放送

・21:00開始 TVアニメ『うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~』うちタマ?! 3丁目通信 クリスマス特別号

・21:00開始 TVアニメ『おーばーふろぉ』聖夜の女子会★クリスマスフェスタ

・22:30開始 「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『じょしおちっ!~2階から女の子が…降ってきた!?』



<『AbemaTV』アニメLIVE2>

・18:50開始 【Xmas恋愛アニメSP】『School Days』全話一挙放送





○12月25日(水)

<『ニコニコ動画』Nアニメ>

・19:00開始 『ゴブリンスレイヤー』全12話一挙放送

・24:10開始 「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『25歳の女子高生。』





○12月26日(木)

<『ニコニコ動画』Nアニメ>

・24:10開始 「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『スカートの中はケダモノでした。』





○12月27日(金)

<『ニコニコ動画』Nアニメ>

・19:00開始 『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』全12話一挙放送

・24:10開始 「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『お見合い相手は教え子、強気な、問題児。』



Nアニメの「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」は、ComicFestaのアニメを1日108話分リピート放送する企画。12月24日(火)から31日(火)の一週間に渡って放送されるので、気になる人は継続してチェック!