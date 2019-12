cero・髙城晶平とSuchmos・YONCE、RSJ最新号で夢の対談が実現

cero・髙城晶平×Suchmos・YONCEのフロントマン対談が、12月25日発売の音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.09」の特集企画「Music of The Decade 2010年代を語ろう」で実現。それぞれの視点から2010年代を振り返った。リードテキストと発言の一部を先出しでお届けする。



2017年1月25日、新木場STUDIO COASTで行われた『THE KIDS』のリリースパーティーで、ceroの髙城晶平が「Suchmosが出てきてくれたおかげで、自分たちのやるべきことがはっきりした」と話したことは、今でも鮮明に覚えている。一部では「東京インディ」と呼ばれた2010年代前半のコミュニティ的な空気の中から登場したceroが、偶然と必然の巡り会わせで時代の顔役になった一方、彼らが作り上げた土壌の中から、2010年代後半の新たな価値観を持って現れたのがSuchmosであり、あの日は2010年代の日本の音楽シーンを象徴するバトンの受け渡しが行われた日だったように思うのだ。あの日がなかったら、ceroが『POLY LIFE MULTI SOUL』で音楽的な深化を見せることも、Suchmosが『THE ANYMAL』を経て横浜スタジアムに3万人を集めることも、なかったかもしれない。2010年代を語る上でどうしても外せない「シティ・ポップ」というワードの再検証も含め、ceroの髙城晶平とSuchmosのYONCEに2010年代を振り返ってもらった。

デビューからしっかりと「自分たちはこういうものを提示したいんだ」っていうものを持ってるバンドがどんどん出てきて、それこそ(2016年の)「HOUSE OF LIQUID」でSuchmosがめっちゃ盛り上がってて、俺、結構喰らっちゃったんですよね。「すごい時代が来るな」って。(髙城晶平)



俺らは後から知ったんですよ。シティ・ポップっていうものが前にあって、山下達郎さんとかの文脈があった上で、そこからのパス回しが俺らのところにも来た、というか。急にキラーパスが来て、とりあえずトラップしたみたいな(笑)。(YONCE)



特集企画「Music of The Decade 2010年代を語ろう」ではほかにも、表紙巻頭を飾る星野源、King Gnu、川谷絵音らがそれぞれの10年間を語っている。









