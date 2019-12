＜SKE48＞赤と黒2人の松井珠理奈が対峙、スタイリッシュなソロ曲MVが公開【動画】

来年1月15日に発売されるSKE48のシングルに収録される松井珠理奈のソロ曲「Who are you ?」のMVが24日(火)、YouTubeにて公開された。

須田亜香里が初めてセンターを務めることでも話題となっているSKE48 26枚目のシングル「ソーユートコあるよね?」。9月下旬から11月まで体調不良のため休養していた松井珠理奈は、シングル表題曲には参加していない。今回公開されたソロ曲『Who are you ?』はシングルのTYPE-Aに収録される。



MVでは黒い空間でダンサーとともに踊る松井珠理奈と、赤い空間でスタンドマイクに向かって歌う珠理奈が対峙する。ダンサー・珠理奈とシンガー・珠理奈がお互い高め合いながらサビに向かうスタイリッシュな映像に仕上がっている。







▽SKE48 26th Single

「ソーユートコあるよね?」

初回盤 TYPE-A