12月24日に発表されたオリコン週間アルバムランキング（12月30日付）によると、アニメやゲームなどが人気の「Fate」シリーズのコンピレーションアルバム「Fate song material」（12月18日発売）が、発売初週に約3万4000枚を売り上げ、初登場で首位に輝いた。
同アルバムには、「Fate／Zero」「Fate／stay night ［Unlimited Blade Works］」「Fate／Apocrypha」「FateEXTRA Last Encore」といったアニメシリーズのオープニング曲、エンディング曲、挿入歌や、ゲームの主題歌、過去のオープニング曲のリアレンジ楽曲など全26曲を収録している。
（C）TYPE-MOON（C）Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC（C）TYPE-MOON・ufotable・FSNPC（C）東出祐一郎・TYPE-MOON ／ FAPC（C）TYPE-MOON／Marvelous，Aniplex，Notes，SHAFT（C）TYPE-MOON ／ KADOKAWA SHOTEN（C）TYPE-MOON ／ KADOKAWA（C）TYPE-MOON （C）2016 Marvelous Inc.（C）TYPE-MOON （C）2017 Marvelous Inc.Published outside Japan by XSEED Games／Marvelous USA， Inc. and Marvelous Europe Ltd.（C）TYPE-MOON （C）2018 Marvelous Inc.（C）TYPE-MOON （C）2019 Marvelous Inc.