12月24日に発表されたオリコン週間アルバムランキング(12月30日付)によると、アニメやゲームなどが人気の「Fate」シリーズのコンピレーションアルバム「Fate song material」(12月18日発売)が、発売初週に約3万4000枚を売り上げ、初登場で首位に輝いた。

同アルバムには、「Fate/Zero」「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」「Fate/Apocrypha」「FateEXTRA Last Encore」といったアニメシリーズのオープニング曲、エンディング曲、挿入歌や、ゲームの主題歌、過去のオープニング曲のリアレンジ楽曲など全26曲を収録している。

