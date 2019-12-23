FLIPFLOPs原作によるTVアニメ「ダーウィンズゲーム」の追加キャストが発表された。

2012年より別冊少年チャンピオン（秋田書店）で連載中の「ダーウィンズゲーム」は、平凡な高校生・カナメが、見知らぬアプリ「ダーウィンズゲーム」を起動させたことから始まる物語。追加キャストにはハマダ役に広瀬裕也、キョウダ役に小林千晃、シノヅカ役に落合福嗣、バンダ君役に竹本英史、王役に松岡禎丞、ケーイチ役に木島隆一が名を連ねた。アニメは2020年1月3日よりTOKYO MXほかにて放送される。

TVアニメ「ダーウィンズゲーム」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、AT-X：2020年1月3日（金）より毎週金曜日24:00～

読売テレビ：2020年1月6日（月）より毎週月曜日25:59～

テレビ愛知：2020年1月7日（火）より毎週火曜日26:05～（※1月7日のみ26:35～）

配信情報

AbemaTV：2020年1月3日（金）より毎週金曜日24:00～（地上波同時・独占先行配信）

ほか

スタッフ

原作：FLIPFLOPs（秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載）

監督：徳本善信

キャラクターデザイン：中西和也

シリーズ構成・脚本：深山秀（FLIPFLOPs）

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus

キャスト

カナメ：小林裕介

シュカ：上田麗奈

レイン：大森日雅

リュージ：八代拓

スイ/ソータ：花守ゆみり

ハマダ：広瀬裕也

キョウダ：小林千晃

シノヅカ：落合福嗣

バンダ君：竹本英史

王：松岡禎丞

ケーイチ：木島隆一

(c)FLIPFLOPs（秋田書店）／ダーウィンズゲーム製作委員会