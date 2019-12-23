FLIPFLOPs原作によるTVアニメ「ダーウィンズゲーム」の追加キャストが発表された。
2012年より別冊少年チャンピオン（秋田書店）で連載中の「ダーウィンズゲーム」は、平凡な高校生・カナメが、見知らぬアプリ「ダーウィンズゲーム」を起動させたことから始まる物語。追加キャストにはハマダ役に広瀬裕也、キョウダ役に小林千晃、シノヅカ役に落合福嗣、バンダ君役に竹本英史、王役に松岡禎丞、ケーイチ役に木島隆一が名を連ねた。アニメは2020年1月3日よりTOKYO MXほかにて放送される。
TVアニメ「ダーウィンズゲーム」
放送情報
TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、AT-X：2020年1月3日（金）より毎週金曜日24:00～
読売テレビ：2020年1月6日（月）より毎週月曜日25:59～
テレビ愛知：2020年1月7日（火）より毎週火曜日26:05～（※1月7日のみ26:35～）
配信情報
AbemaTV：2020年1月3日（金）より毎週金曜日24:00～（地上波同時・独占先行配信）
ほか
スタッフ
原作：FLIPFLOPs（秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載）
監督：徳本善信
キャラクターデザイン：中西和也
シリーズ構成・脚本：深山秀（FLIPFLOPs）
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：Nexus
キャスト
カナメ：小林裕介
シュカ：上田麗奈
レイン：大森日雅
リュージ：八代拓
スイ/ソータ：花守ゆみり
ハマダ：広瀬裕也
キョウダ：小林千晃
シノヅカ：落合福嗣
バンダ君：竹本英史
王：松岡禎丞
ケーイチ：木島隆一
(c)FLIPFLOPs（秋田書店）／ダーウィンズゲーム製作委員会