『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』新規収録楽曲を中心に紹介する最新PV公開

株式会社セガゲームスは、Nintendo Switch™用ソフトウェア『初音ミク Project DIVA MEGA39s(プロジェクト ディーヴァ メガミックス)』を2020年2月13日(木)に発売する。バーチャル・シンガー「初音ミク」主演のリズムアクションゲームとしてシリーズ10周年を迎える「初音ミク Project DIVA」の最新作だ。本日12月23日(月)、その新規収録楽曲を中心に紹介する最新PVを公開した。





本日公開されたPVでは、kz(livetune)による「Catch the Wave」など新規収録となる10曲を中心に、『初音ミク Project DIVA MEGA39s』のゲーム中の様々な要素を紹介している。メインとなる「リズムゲーム」では、シリーズ初収録楽曲を含む、10年間の歴史を彩った100曲に、書き下ろしテーマソングを加えた全101曲を収録。リズムゲームは従来の遊び方に近い「アーケードモード」に加え、 Nintendo Switch™ならではの新ゲームモード「ミックスモード」を追加。PVはアニメ調のタッチにリニューアルし、見た目にも新しい可愛さ、格好よさが楽しめる。さらに、自由に選べるモジュール(コスチューム)は300着以上を収録している。





■Nintendo Switch™『初音ミク Project DIVA MEGA39s』

最新プロモーション映像







画像を全部見る



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。





●『初音ミク Project DIVA MEGA39s』新規収録楽曲



「Catch the Wave」(Music & Lyrics by kz(livetune))

「エイリアンエイリアン」(Music & Lyrics by ナユタン星人)

「39みゅーじっく!」(Music & Lyrics by みきとP)

「ヒバナ」(Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes)

「テオ」(Music by Omoi Lyrics by Sakurai)

「ロキ」(Music & Lyrics by みきとP)

「ジグソーパズル」(Music & Lyrics by まふまふ)

「どりーみんチュチュ」(Music & Lyrics by emon(Tes.))

「大江戸ジュリアナイト」(Music & Lyrics by Mitchie M)

「ジターバグ」(Music & Lyrics by 蜂屋ななし)





◆『初音ミク Project DIVA MEGA39s』



<対応機種>Nintendo Switch™

<発売日>2020年2月13日(木)発売予定

<価格>【通常版・ダウンロード版】5990円+税 【限定版】9990円+税

<ジャンル>リズムアクション

<プレイ人数>1人

<発売・販売>株式会社セガゲームス

<開発元>株式会社セガ・インタラクティブ 第二研究開発部

<CERO表記>C区分(15歳以上対象)



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。