『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』新規収録楽曲を中心に紹介する最新PV公開

株式会社セガゲームスは、Nintendo Switch™用ソフトウェア『初音ミク Project DIVA MEGA39s（プロジェクト ディーヴァ メガミックス）』を2020年2月13日（木）に発売する。バーチャル・シンガー「初音ミク」主演のリズムアクションゲームとしてシリーズ10周年を迎える「初音ミク Project DIVA」の最新作だ。本日12月23日（月）、その新規収録楽曲を中心に紹介する最新PVを公開した。





本日公開されたPVでは、kz(livetune)による「Catch the Wave」など新規収録となる10曲を中心に、『初音ミク Project DIVA MEGA39s』のゲーム中の様々な要素を紹介している。メインとなる「リズムゲーム」では、シリーズ初収録楽曲を含む、10年間の歴史を彩った100曲に、書き下ろしテーマソングを加えた全101曲を収録。リズムゲームは従来の遊び方に近い「アーケードモード」に加え、 Nintendo Switch™ならではの新ゲームモード「ミックスモード」を追加。PVはアニメ調のタッチにリニューアルし、見た目にも新しい可愛さ、格好よさが楽しめる。さらに、自由に選べるモジュール（コスチューム）は300着以上を収録している。





■Nintendo Switch™『初音ミク Project DIVA MEGA39s』

最新プロモーション映像







画像を全部見る



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。





●『初音ミク Project DIVA MEGA39s』新規収録楽曲



「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune)）

「エイリアンエイリアン」（Music & Lyrics by ナユタン星人）

「39みゅーじっく！」（Music & Lyrics by みきとP）

「ヒバナ」（Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes）

「テオ」（Music by Omoi Lyrics by Sakurai）

「ロキ」（Music & Lyrics by みきとP）

「ジグソーパズル」（Music & Lyrics by まふまふ）

「どりーみんチュチュ」（Music & Lyrics by emon(Tes.)）

「大江戸ジュリアナイト」（Music & Lyrics by Mitchie M）

「ジターバグ」（Music & Lyrics by 蜂屋ななし）





◆『初音ミク Project DIVA MEGA39s』



＜対応機種＞Nintendo Switch™

＜発売日＞2020年2月13日（木）発売予定

＜価格＞【通常版・ダウンロード版】5990円＋税 【限定版】9990円＋税

＜ジャンル＞リズムアクション

＜プレイ人数＞1人

＜発売・販売＞株式会社セガゲームス

＜開発元＞株式会社セガ・インタラクティブ 第二研究開発部

＜CERO表記＞C区分（15歳以上対象）



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。