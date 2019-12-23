TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」第12話の放送に合わせた特別番組が、12月28日にAbemaTVにて配信される。
番組は2部構成で、23時より配信される第1部にはキリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥、ユージオ役の島崎信長、アリス役の茅野愛衣、ロニエ役の近藤玲奈、ティーゼ役の石原夏織が出演。第1話から第11話までを振り返り、第12話の見どころを紹介する。その後、第12話の配信を挟んで、24時30分からは第2部がスタート。松岡、茅野、近藤、石原が出演し、第12話の内容や作品の最新情報、2020年4月から放送されるアニメ後半について語る。
また特別番組の放送前にはTVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」を第1クールから振り返る番組を用意。18時から「SAO アリシゼーション前半戦総集編特番 『リフレクション』」と、「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」第1話から第11話までが配信される。
特別番組「ソードアート・オンライン アリシゼーション Wor of Underworld 年末アベマSP」
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
第1部
配信日時：2019年12月28日（土）23:00～24:00
出演：松岡禎丞、戸松遥、島崎信長、茅野愛衣、近藤玲奈、石原夏織
第2部
配信日時：2019年12月28日（土）24:30～25:00
出演：松岡禎丞、茅野愛衣、近藤玲奈、石原夏織
「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」第12話
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信日時：2019年12月28日（土）24:00～24:30
「SAO アリシゼーション前半戦総集編特番 『リフレクション』」＆「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」第1話～第11話振り返り一挙配信
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信日時：2019年12月28日（土）18:00～23:00
※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。
(c)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project