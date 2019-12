TVアニメ第4期『ハイキュー!!』新キャラクターの姿が描かれたキービジュアル＆イベントレポート到着！

2020年1月10日より、毎週金曜日深夜1時25分からMBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始となるTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』のキービジュアルが解禁となり、あわせて、12月21日(土)に幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2020』のイベントレポートが到着した。



『ハイキュー!!』は、コミックス累計3500万部を突破している『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で好評連載中の、古舘春一による次世代王道バレーボール漫画。



解禁されたTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』のキービジュアルでは、みなぎる闘志をみせる烏野高校の日向翔陽を中心に、影山飛雄と月島蛍、そして、今後物語に登場する新キャラクター・稲荷崎高校の宮侑(みや・あつむ)と、鴎台高校の星海光来の姿が描かれている。



熱い物語が描かれるTVアニメ第4期に期待したい。



■『ジャンプフェスタ2020』ジャンプスーパーステージ イベントレポート



▲※集合写真(左より)興津さん、花江さん、石川さん、村瀬さん、梶さん、中村さん



『ジャンプフェスタ2020』のジャンプスーパーステージにて開催された『ハイキュー!!』イベントステージには、村瀬歩さん(日向翔陽役)、石川界人さん(影山飛雄役)、梶裕貴さん(孤爪研磨役)、中村悠一さん(黒尾鉄朗役)、興津和幸さん(大将優役)、花江夏樹さん(星海光来役)ら豪華ゲスト陣が登壇し、大歓声で迎えられた。



「ハイキュー!!メモリーズ」と称された最初のコーナーでは、原作コミックの中からキャスト陣が思い入れのある名場面を選び、『ハイキュー!!』の歴史を名場面とともに振り返ることに。

村瀬さんは、インターハイ予選で負けてしまった烏野メンバーが泣きながら食事をするシーンをセレクト。「この作品を語る上で、涙は欠かせない。最初に原作で見たときから印象の強かったシーン」と感想を語った。興津さんは、OVAで描かれる音駒高校VS戸美学園の東京都代表決定戦の中で、大将が勝負への想いをつぶやくシーンをセレクト。「やれることは全力でやっていくという姿勢に感激しました。戸美の意気込みを感じたシーン」と感想を語り、花江さんは試合中の星海の台詞をセレクト。「自分の弱さを認めた上で、どう努力して乗り越えていくか。星海の姿がとてもかっこいいシーンです」と名場面を振り返った。





「ハイキュー!! 原画ライブ」のコーナーでは、コミックの原画にあわせて、キャスト陣が生アフレコを披露。

スクリーンに次々と名場面が映し出され、キャスト陣が台詞にあわせ、臨場感たっぷりにキャラクターを演じた。迫力あふれる原画LIVEと感動の名シーンの連続に、会場では涙をこぼすファンの姿も見られた。



また、2020年1月10日よりスタートとなるTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』より最新PVを上映。宮城県1年生強化合宿に参加する日向・月島と、全日本ユース強化合宿に参加する影山。それぞれの舞台で新たなるライバルたちと出会い、成長をみせていく様子が描かれていく。

1クール目の見どころは、全国の実力者が揃う全日本ユース強化合宿のエピソード。影山の前に、個性的な新キャラクターが次々と登場する。村瀬さんは、「アフレコ現場は、”帰ってきた”という思いと、新しいキャストもいて新鮮な感じがします」石川さんは、「バレーボールをプレイしている瞬間を演じている時がやはり一番楽しいです」と収録現場の感想を語った。



また、イベント最後には原作者・古舘先生より、成長した日向と影山の姿が描かれた直筆イラストも到着し、ファンへのメッセージが贈られた。そして、ゲストからも、ファンに向けて感謝のメッセージが贈られた。



村瀬さん「いよいよ春校のシーンを演じられることができて嬉しいです。1クール目では、日向と影山の成長した姿が描かれると思います。ぜひ観て頂きたいです」

石川さん「アニメの新しい展開をこうしてお伝えできることがとても嬉しいです。いよいよ物語がスタートするという感じがします。ぜひご覧になってください」

梶さん「OVAはだいぶ前に収録したのですが、映像も音楽も素晴らしく、お芝居も一生懸命演じました。原作もとても熱い展開が続いていますので、引き続き、楽しんでください」

中村さん「OVAでは、音駒高校が頑張っているのでぜひ観て頂きたいです。原作も熱い展開が続いていますので、引き続き楽しんでください」

興津さん「真面目に大将を演じていますので、ぜひご覧になってください。いつでも僕は”全身全霊”です!」

花江さん「星海も”誰にも負けない”という気持ちで、全力で演じています。ぜひ応援を宜しくお願いいたします」



そして、『ハイキュー!!』のイベントでは恒例となった「お疲れした!」の挨拶をキャストと会場全員で叫び、イベントは大盛り上がりのうちに幕を閉じた。



