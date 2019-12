MUCC・逹瑯「ちょっと重症（笑）」ROTTENGRAFFTY・HIROSHIが“やらかしたこと”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月16日(月)の放送では、5人組バンド・ROTTENGRAFFTYからN∀OKIさん(Vo)、HIROSHIさん(Dr)が登場。ライヴやインタビューでの失敗談についてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年12月16日(月)放送より)

(左から)N∀OKIさん、逹瑯、HIROSHIさん

逹瑯:最近ひそかにやらかしてしまったことを教えてください。N∀OKI:仙台のツアーのアンコールで曲順ミーティングしたけど、いきなり出てって逆のほうの曲から始めていた。逹瑯:それはタイトルコールしちゃった?N∀OKI:思いっきり言って、「オラー」言うて。みんな「あぁー!」みたいな(笑)。逹瑯:同期はない曲だったの?N∀OKI:ない曲だった。逹瑯:じゃあ良かった!N∀OKI:前も、同期がある曲で、いきなり頭から間違っていたけど、(みんなが)合わせてくれて、マニュピレーターのやつも。でも、2曲目くらいで“うわ! 俺、曲順間違ってた”と気づいて、“逆に取り戻さなーっ”と(いう気持ちでやると)めちゃめちゃ良いライヴになるよね。「しもーたーっ! ごめんみんなーっ!」みたいな。「こっから取り戻すぜー!」って(笑)。HIROSHI:あった、あった(笑)。逹瑯:HIROSHIくんは?HIROSHI:僕はね、スぺシャ(スペースシャワーTV)の収録があったんですけれどね。そのときに……。N∀OKI:言わせてタイトルを。俺がもう……。HIROSHI:わかった! いいよ言って(笑)。N∀OKI:インタビューで、自信満々で……。HIROSHI:ちょー恥ずかしい!N∀OKI:「暴イズDEAD」っていう、初めてのシングルの曲があるんですけど……、そのことをいきなり「ボーイズビー(BOYS BE…※)」って言いだして。※漫画雑誌「週刊少年マガジン」「マガジンSPECIAL」で連載された学園ものラブコメ・恋愛漫画全員:(爆笑)N∀OKI:お前、マガジンやんけ(笑)!HIROSHI:素で、素でね(笑)!N∀OKI:俺、なんか悲しくなって。ほんまに。逹瑯:うちらの青春のバイブル 「BOYS BE…」(笑)。N∀OKI:びっくりして(声が)裏返ってもうたわ。HIROSHI:それを自信満々で「ボーイズビーがー」って言うとるから。逹瑯:2人とも“曲の間違え”ということで……。HIROSHIくんのほうがちょっと重症ですねー(笑)。N∀OKI・HIROSHI:(笑)◎12月23日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、4人組バンド・ZIGZOからヴォーカル&ギターの髙野哲さんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack