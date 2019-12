12月27日(金)に放送されるテレビ朝日系音楽特番「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPERLIVE 2019」で、嵐のデビュー20周年を記念した“嵐 国民投票”が行われる。

これは嵐の代表的な楽曲である「Love so sweet」と「Happiness」のどちらが人気かを投票で決める企画。テレビリモコンのdボタンを用いて視聴者から投票を募り、票数の多い楽曲を嵐が番組で披露する。

テレビ朝日系「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019」

2019年12月27日(金)12:00~23:10

<出演者>

AI / aiko / 嵐 / E-girls / いきものがかり / 石丸幹二 / EXILE / AKB48 / A.B.C-Z / m-flo / 荻野目洋子 / 小沢健二 / Official髭男dism / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 木村カエラ / きゃりーぱみゅぱみゅ / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 倉木麻衣 / KREVA / CHEMISTRY / 欅坂46 / 倖田來未 / ゴールデンボンバー / ゴスペラーズ / コブクロ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE YELLOW MONKEY / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 椎名林檎 / ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / Superfly / スキマスイッチ / 菅田将暉 / SixTONES vs Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / DA PUMP / DEAN FUJIOKA / 東京スカパラダイスオーケストラ / Toshl / NEWS / 乃木坂46 / 秦基博 / BARBEE BOYS / Perfume / HIKAKIN&SEIKIN / 一青窈 / 日向坂46 / 平井堅 / 平井大 / V6 / Foorin / BLUE ENCOUNT / Hey! Say! JUMP / BABYMETAL / MAN WITH A MISSION / MISIA / 三浦大知 / 三浦祐太朗 / 宮本浩次 / ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士 / milet / 森山直太朗 / 山下智久 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / LUNA SEA / 和楽器バンド / WANIMA / 神田沙也加 / ダイアモンド☆ユカイ / 武内駿輔 / 中元みずき / May J. / 山寺宏一×KANA-BOON!ALL STAR

※ダイアモンド☆ユカイの「☆」は六芒星が正式表記。