高橋和希原作によるアニメ「遊☆戯☆王」シリーズのオープニング、エンディング映像をまとめたBlu-ray / DVDが2020年3月18日に発売される。

シリーズ第7作目となる「遊☆戯☆王SEVENS(セブンス)」が4月より放送される「遊☆戯☆王」シリーズ。このたび発売される「TVアニメ『遊☆戯☆王』シリーズ OP&ED ANIMATION CHRONICLE【2000~2019】」には、2000年から放送された「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」の初代オープニング「voice」から、今年の9月までオンエアされた「遊☆戯☆王VRAINS」のエンディングテーマの「Are you ready?」まで、60曲の映像が収められる。なおジャケットには、マイクを持った武藤遊戯ら歴代主人公の描き下ろしイラストが使用されている。

収録映像

遊☆戯☆王デュエルモンスターズ

voice / CLOUD

元気のシャワー / 前田亜季

Shuffle / 奥井雅美

あの日の午後 / 奥井雅美

WILD DRIVE / 永井真人

楽園 / CAVE

WARRIORS / 生沢佑一

あふれる感情がとまらない / 生沢佑一

OVERLAP / Kimeru

EYE'S / 生沢佑一

遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX

快晴・上昇・ハレルーヤ / JINDOU

限界バトル / JAM Project

99% / BOWL

Wake Up Your Heart / KENN with The NaB's

ティアドロップ / BOWL

太陽 / BITE THE LUNG

Precious Time,Glory Days / サイキックラバー

Endless Dream / きただにひろし

遊☆戯☆王5D's

絆-キズナ- / Kra

START / 中河内雅貴

LAST TRAIN-新しい朝- / knotlamp

CROSS GAME / アリス九號.

FREEDOM / La-Vie.

-OZONE- / vistlip

BELIEVE IN NEXUS / 遠藤正明

Close to you / ALvino ~ALchemy vision normal~

明日への道~Going my way!!~ / 遠藤正明

みらいいろ / Plastic Tree

遊☆戯☆王ZEXAL

マスターピース / mihimaru GT

僕クエスト / ゴールデンボンバー

BRAVING! / KANAN

切望のフリージア / DaizyStripper

魂ドライブ / カラーボトル

Wild Child / moumoon

折れないハート / 高取ヒデアキ

アーティスト / vistlip

鏡のデュアル・イズム / petit milady

GO WAY GO WAY / FoZZtone

Wonder Wings / ダイアモンド☆ユカイ

Challenge the GAME / REDMAN

遊☆戯☆王ARC-V

Believe×Believe / 超特急

One Step / P☆Cute(白咲るり・闇津ますみ)

Burn! / 超特急

Future fighter! / 榊遊矢(CV:小野賢章

)×赤馬零児(CV:細谷佳正)

ハナテ / 劇団ナイアガラ

ARC of Smile! / BOYS AND MEN

切り札 / cinema staff

Speaking / Mrs. GREEN APPLE

キボウノヒカリ / Unknown Number!!!

ビジョン / 空想委員会

Pendulum Beat! / SUPER★DRAGON

疾走ペンデュラム / M!LK

遊☆戯☆王VRAINS

With The Wind / 富永TOMMY弘明

Believe In Magic / 龍雅-Ryoga-

Writing Life / Goodbye holiday

go forward / KIMERU

BOY / uchuu;

glory / BAND-MAID

calling / KIMERU

Are you ready? / BiS