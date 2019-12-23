高橋和希原作によるアニメ「遊☆戯☆王」シリーズのオープニング、エンディング映像をまとめたBlu-ray / DVDが2020年3月18日に発売される。
シリーズ第7作目となる「遊☆戯☆王SEVENS（セブンス）」が4月より放送される「遊☆戯☆王」シリーズ。このたび発売される「TVアニメ『遊☆戯☆王』シリーズ OP&ED ANIMATION CHRONICLE【2000～2019】」には、2000年から放送された「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」の初代オープニング「voice」から、今年の9月までオンエアされた「遊☆戯☆王VRAINS」のエンディングテーマの「Are you ready？」まで、60曲の映像が収められる。なおジャケットには、マイクを持った武藤遊戯ら歴代主人公の描き下ろしイラストが使用されている。
収録映像
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ
voice / CLOUD
元気のシャワー / 前田亜季
Shuffle / 奥井雅美
あの日の午後 / 奥井雅美
WILD DRIVE / 永井真人
楽園 / CAVE
WARRIORS / 生沢佑一
あふれる感情がとまらない / 生沢佑一
OVERLAP / Kimeru
EYE'S / 生沢佑一
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX
快晴・上昇・ハレルーヤ / JINDOU
限界バトル / JAM Project
99％ / BOWL
Wake Up Your Heart / KENN with The NaB's
ティアドロップ / BOWL
太陽 / BITE THE LUNG
Precious Time,Glory Days / サイキックラバー
Endless Dream / きただにひろし
遊☆戯☆王5D's
絆-キズナ- / Kra
START / 中河内雅貴
LAST TRAIN-新しい朝- / knotlamp
CROSS GAME / アリス九號.
FREEDOM / La-Vie.
-OZONE- / vistlip
BELIEVE IN NEXUS / 遠藤正明
Close to you / ALvino ～ALchemy vision normal～
明日への道～Going my way!!～ / 遠藤正明
みらいいろ / Plastic Tree
遊☆戯☆王ZEXAL
マスターピース / mihimaru GT
僕クエスト / ゴールデンボンバー
BRAVING! / KANAN
切望のフリージア / DaizyStripper
魂ドライブ / カラーボトル
Wild Child / moumoon
折れないハート / 高取ヒデアキ
アーティスト / vistlip
鏡のデュアル・イズム / petit milady
GO WAY GO WAY / FoZZtone
Wonder Wings / ダイアモンド☆ユカイ
Challenge the GAME / REDMAN
遊☆戯☆王ARC-V
Believe×Believe / 超特急
One Step / P☆Cute（白咲るり・闇津ますみ）
Burn! / 超特急
Future fighter! / 榊遊矢（CV：小野賢章
）×赤馬零児（CV：細谷佳正）
ハナテ / 劇団ナイアガラ
ARC of Smile! / BOYS AND MEN
切り札 / cinema staff
Speaking / Mrs. GREEN APPLE
キボウノヒカリ / Unknown Number!!!
ビジョン / 空想委員会
Pendulum Beat! / SUPER★DRAGON
疾走ペンデュラム / M!LK
遊☆戯☆王VRAINS
With The Wind / 富永TOMMY弘明
Believe In Magic / 龍雅-Ryoga-
Writing Life / Goodbye holiday
go forward / KIMERU
BOY / uchuu;
glory / BAND-MAID
calling / KIMERU
Are you ready？ / BiS