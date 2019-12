『シンカリオン』を歌って、佐倉綾音＆釘宮理恵サイン入り賞品をGET

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X』の主題歌として書き下ろされたBOYS AND MENのニューシングル「ガッタンゴットンGO!」が12月25日(水)にリリース日されることを記念して、JOYSOUNDでは、サイン入りポスターほか豪華賞品が当たる【劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X』×BOYS AND MEN×JOYSOUNDキャンペーン】を、12月25日(水)から開催する。



キャンペーン期間中に、JOYSOUNDの対象機種を導入の店舗で「うたスキ」(登録無料)にログインし、劇場版主題歌「ガッタンゴットンGO!」、TVシリーズ主題歌「進化理論」を歌唱の上、特設ページより応募すると、それぞれ抽選で5名に、速杉ハヤト役・佐倉綾音&少年ホクト役・釘宮理恵サイン入りポスター、プラレール DXS104 ALFA-X(劇場版最新シンカリオン)、BOYS AND MENサイン入りポスターがプレゼントされる。



なお、「ガッタンゴットンGO!」はミュージックビデオのほか劇場版映像、「進化理論」はミュージックビデオのほかTVアニメ映像を背景に歌えるカラオケとして配信される。