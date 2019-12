鈴木愛理、ソロ2年目の成長ぶりを"生バンド&歌で魅せた"三大Zeppツアー初日公演

鈴木愛理が12月21日に東京・ZeppTokyoにて、三大Zeppツアー「鈴木愛理 LIVE PARTY No Live, No Life?」の初日公演を迎えた。



最新作である2ndアルバム『i』を 12月18日にリリースし、ツアー初日を迎えた鈴木。この日は約2500人を動員し、アンコールまで全20曲を披露。生バンドを率い、”ダンスをほとんど入れずに歌で魅せる”というソロではほぼ初の試みながら、充実したパフォーマンスで終始会場を楽しませ、ソロ2年目の成長ぶりを証明した本公演のオフィシャルレポートを掲載する。





2ndアルバム『i』は全12曲を収録。Official 髭男 dismが楽曲提供した話題曲「Break it down」はMVも公開された。同曲のレコーディングは1年ほど前に行なわれ、Official 髭男 dismが4人全員でレコーディング参加している。鈴木は 「藤原さん(Official 髭男 dism/Vo.key)がディレクションで最初にデモを歌ってくれるのが耳に至福でした!」と語り、実際のパフォーマンスではグッド・ミュージックにクリーンでエネルギッシュな女性ボーカルをあわせ、新境地を切り開いた。



ニューアルバムはそのほか、wacciの名バラードをカバーした「別の人の彼女になったよ」や、山崎あおいと鈴木愛理自身のタッグによる作詞・作曲タイトルも多数収録。ライブではお馴染みのナンバーも音源化されファン待望の内容となっている。本ツアーがクリスマスシーズンの開催ということもあり、ライブ中には”こじらせ曲”と称された新旧の切ないラブソングのパートも。バラードでも感情を揺さぶりつつ大人のチャーミングさを欠かさないのが鈴木愛理らしい見どころだ。後半戦ではタイトルの ”LIVE PARTY”にふさわしいアップナンバーを連発。満員となったフロアを熱気でまとめ上げた。







アンコールでは、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が扮する”まいみょん”がアコースティックギターを抱えてステージに登場する突発イベントも。まいみょんが堂々と「ツブヤキノヒ」を歌い上げ、鈴木やバンドメンバーを巻き込んでいくところへフジテレビ『ウケメン』のメンバーたちが一気にステージへと登場し、まいみょんとタッグを組む鈴木愛理にタジタジになりつつもまいみょんを回収していった。この模様は1月3日深夜1時55分〜2時55分放送の『ウケメン』にてオンエアされる(※関東ローカル。他地域は FOD にてオンデマンド放送)。



ライブ前の取材では「今年は歌手活動だけでなく色々なところで初めての経験が多くて、良い意味でしっかり悩ませてもらって成長させていただきました。来年は周りの方にしっかりと恩返しをしていきたいと思っています。オリンピックに負けない勢いで頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメントしていた鈴木愛理。ライブの最後には観客らに向け、「来年は横浜アリーナでのワンマンがあります。みなさんぜひここで有休を使ってください(会場笑)。2020年も鈴木愛理のそばに、そしてAIRIチームのそばにいてください!」と笑顔を咲かせていた。ツアー「鈴木愛理 LIVE PARTY No Live, No Life?」は今後、12月24日Zepp Namba、12月25日Zepp Nagoya の2公演を予定。さらに鈴木愛理は2020年4月21日に横浜アリーナでの単独公演開催も決定している。





<リリース情報>



鈴木愛理

2ndアルバム『i』

発売中



=CD収録曲=

1. Break it down

2. Dissolution

3. Escape

4. ハナウタ

5. STRONGER

6. 気まぐれ

7. TRICK

8. IDENTITY

9. BYE BYE

10. 別の人の彼女になったよ

11. パラレルデート

12. 私の右側(宅録うた version)



=初回生産限定盤Blu-ray収録内容=

「鈴木愛理 LIVE 2019 "Escape"(2019/6/16 パシフィコ横浜)」



1. OPENING VTR

2. Escape

3. VTR

4. Good Night

5. Get in the Groove

6. TRICK

7. VTR

8. perfect timing

9. VTR

10. Candy Box

11. 光の方へ

12. VTR

13. 私の右側

14. パラレルデート

15. 別の人の彼女になったよ

16. VTR

17. Break it down

18. Be Your Love

19. STRONGER

20. VTR

21. start again

22. BYE BYE

23. IDENTITY

24. STORY

25. DISTANCE

26. VTR

27. Escape

28. No Live, No Life

29. 大きな愛でもてなして

30. まっさらブルージーンズ

31. Kiss me 愛してる

32. Dance でバコーン!

33. No Live, No Life

34. LONG MC

35. ハナウタ

【特典映像】

36.バックステージ映像

【専門学校 HAL×鈴木愛理コラボスペシャル企画 最優秀作品】

37.気まぐれ



