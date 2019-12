会社や学校を「ズル休み」したことある？ みんなのリアルな声は…

「今日はなんとなくダルい……」「会社に行きたくない……」 朝起きて、そんな気持ちになったことがある人は多いはず。会社や学校をズル休みしたことがある人はどれくらいいるのか? TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のWebサイトで、全国のリスナーに調査しました!(※現在は終了しております)このアンケート「日本全国サラリーマン実態調査」は、ごくごく普通であくまで平均的なサラリーマン安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた、TOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイトにて行われました。(※現在は終了しております)YES!! 61.5%NO!! 38.5%(回答数:377票)会社でズル休みは考えられないことですが、高校時代に一度、自動車学校の入学式のため、やったことあります。当時の担任から父の会社に電話が入り、家に帰ったら大目玉を食らいました……。(男性 50歳 静岡県)アイドルの握手会のために高校を無断欠席。当時はスマホもケータイもポケベルもなかったので家に帰るとプチ大騒ぎになってました。(男性 43歳 岐阜県)み、身内の不幸……。(女性 26歳 兵庫県)「風邪をひきました」と嫁に電話をしてもらい、パチンコに行ったことがあります。単純ですが家が会社から遠いのでばれませんでした。(男性 54歳 滋賀県)高校のとき、ライブに行くために無断欠席。就職してからは寝坊したので、「得意先へ寄ってきます」と虚偽報告(笑)。(男性 36歳 熊本県)大雨で玄関前に水があふれて外出できませんから、今日はお休みさせていただきます……。若気の至りです。(男性 48歳 神奈川県)転職活動で他社の面接を受けに行くのに、「子どもの学校へ行く」とウソをついて休暇をとりました。まさか、ホントのことは言えないですし。(男性 54歳 神奈川県)職場には体調不良を理由にしますけど、自分には「良い仕事をするためには必要な休み」と、いうことにしています。(男性 44歳 北海道)昔、派遣時代ズル休みして遊びに出掛けたらテレビインタビューを受け、翌日、テレビを観た職場の人から「アイス美味しかった?」とまさかのツッコミが……冷や汗ものでした。あれ以来ズル休みはやめました。今の会社は事前に年休をだせば基本的に休みをもらえるので……。まぁ、する必要がなくなったというのが一番の理由。(男性 35歳 千葉県)ありません。嘘を突き通すためにわざとらしく振舞ったり、余計なことまでベラベラ喋ってしまいそうなので。(女性 38歳 山形県)ズルしなくても休みが取れるので、ありません。(男性 41歳 愛知県)どうしても会社を休みたくなったら、「休養のため」といった理由を上司に伝えます。前の日にきちんと。せっかく休むんなら、後ろめたい思いはしたくないですから。(男性 43歳 大阪府)休みたいときはありますが、ズル休みする勇気がありません。なんだか罪悪感にさいなまれて。ズル休みできる人が羨ましい。(男性 48歳 大阪府)ズル休みって憧れるんですけどねぇ。1日休むと仕事が増えるだけだからなぁ……。(男性 36歳 東京都)休みはないなぁ。サボリはすれど。(おたけさん 男性 40歳 福島県)<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE –放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/