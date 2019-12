Da-iCE ニューシングル『BACK TO BACK』は「全方位、全部新しい」

Da-iCEの工藤大輝さん、大野雄大さん、花村想太さんが、12月18日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日発売のニューシングル『BACK TO BACK』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。『BACK TO BACK』には、全4曲を収録。表題曲の『BACK TO BACK』は工藤さんが作詞・作曲を手掛け、2曲目の『Damn it!』は花村さん、3曲目の『Only for you』は大野さんが作詞を担当しています。とーやま校長:『BACK TO BACK』は、“原点回帰”という意味でよろしいですか?工藤:そうですね。それと、“背中合わせ”という意味もあるんです。メンバーとかスタッフとかファンのみんなと、「背中合わせで頑張っていこうぜ!」という意味も含まれていて、ダブルミーニング的な感じです。――ここで、リスナーのメッセージを紹介とーやま校長:13歳の女子が、勉強や部活、恋に頑張らなきゃいけないってときに、この『BACK TO BACK』を聴いてグッと力を入れているわけですよね。工藤:嬉しいですよね。歌詞は、普通に背中を押す感じより強めに書いているんです。それがいい感じに受け止められていて、嬉しいですね~。とーやま校長:この『Damn it!』は想太先生が、『Only for you』は雄大先生が歌詞を手掛けられたわけじゃないですか。もう1曲の『VELVET EYES』は、シンガーソングライターのさかいゆう先生がプロデュースされていて。大野:ありがたいですね~。とーやま校長:またこれもかっこいい曲ですよね。花村:初めてのテイストですよね。工藤:評判がね、「大人なDa-iCEでいいですね」ってすごく言われるので、ありがたいですよね。とーやま校長:この4曲たちは、どんな1枚になりました?工藤:今年、(6月に)ベストアルバム(『Da-iCE BEST』)を出したあとの1枚目ってことで……『BACK TO BACK』で“原点回帰”と言っていますけど、ベストを越えて新しい1面を見せるという意味もあったんです。『Damn it!』も『Only for you』も『VELVET EYES』も、全方位、全部新しいので、改めてDa-iCEの魅力を知ってもらえたらな、と思います。花村:……って、僕も言おうと思っていました。大野:お、オレも。工藤:本当なら、ここで曲が入るんだって!とーやま校長:(笑)。(実際に曲がオンエアされた後)『BACK TO BACK』はめっちゃかっこいい曲なのに、ズルいな(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/