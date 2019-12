Da-iCE「SCHOOL OF LOCK!」教頭オーディションに立候補!?

Da-iCEの工藤大輝さん、大野雄大さん、花村想太さんが、12月18日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2020年4月に新体制となる同番組の教頭候補に立候補(!?)しました。9月にあしざわ教頭が退任し、現在はとーやま校長が1人で担当。2020年3月には校長も退任することが発表されており、さまざまなゲストが新校長、教頭に名乗りを上げています。とーやま校長:本日の生放送教室には、5人組ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEより……!工藤:工藤大輝と……!大野:大野雄大と……!花村:花村想太が……!工藤:……お送りいたします!全員:(笑)。とーやま校長:想太先生が、「が!」って……(笑)。工藤:コメント録りのときとかは、「です!」って言うんですけどね。花村:「来校!」って言おうと思ったんですけど……。とーやま校長:「来校」は僕のセリフですし……。花村:迷いが生じましたね(笑)。とーやま校長:そこで「が!」って言ったのを、大輝先生が引き取ってくださって。工藤:回収しました。とーやま校長:回収……(笑)。Da-iCE先生は、お久しぶりですかね? でも大輝先生とは、今年お会いしていますよね?工藤:そうなんですよ。僕は、全ての回で“Da-iCE先生”になっているという。花村:僕も、同じ日にお会いしていますよ!とーやま校長:でも大輝先生は、皆勤賞だから……(笑)。花村:そういう逃げ方ですか!?(笑)。とーやま校長:あれ? めちゃめちゃ首根っこを捕まえに来るじゃないですか! 想太先生はそんなイメージじゃないですよ!工藤:教頭が退任されて校長しかいないから、今日はガンガン攻めていこうって(笑)。とーやま校長:だから、想太先生は教頭席に座られているんですか?花村:そうなんですよ。僕も教頭の席を狙っていこうと思って。とーやま校長:え!? 来年の4月以降とか……。花村:はい! めっちゃヒマなんで!!とーやま校長:いや、ヒマではないでしょ!工藤:オレもできますよ!とーやま校長:いや、大輝先生は赤坂方面で……。工藤:赤坂方面は、実は土曜日なんですよ。だから、月火水木金はTOKYO FMで。とーやま校長:アグレッシブ! 雄大先生は?大野:そうですね。普通の先生より教頭先生のほうが、給料が上がると思うので狙っていきたいなと思います。花村:給料とか、そういうことじゃないねん(笑)。とーやま校長:(笑)。じゃあ3人とも、そういう気持ちがあるってことでいいんですか!?3人:めちゃめちゃあります!とーやま校長:じゃあ、僕はそういう目で見ますよ(笑)。想太先生は来年の4月以降、平日の夜10時から生放送いけるんですか? Da-iCE的にどうなんですか?花村:めっちゃヒマなんで。とーやま校長:(笑)。工藤:平日は……マジでいける説ありますよ。大野:来年は、アリーナ(※)が終わったら1年間何もないから。(※ツアー最終公演日は2020年3月1日の大阪城ホール)工藤:いや、働けよ!花村:それは働こう!とーやま校長:Da-iCEどうなってるの?(笑)。忙しいでしょ!?工藤:でも、地方に行くのは土日とかなんですよ。平日は東京にいるんで……。とーやま校長:ガチであるってこと?花村:いやもう、本当に! ……でも、今週2人は忙しかったんですよ。僕はめっちゃヒマやったんですけど(笑)。とーやま校長:今週はどうしてたんですか?花村:僕は今週、久々に週5で休みやったんで……。とーやま校長:えっ!?大野:変わらないよ。俺だって、釣りしたり料理したり……。花村:それは仕事や!工藤:一応、仕事だよね。とーやま校長:え? でもそんな週もあるけど……って話でしょ?花村:まぁまぁまぁ、そうですね。とーやま校長:休みのときは、どうしているんですか?花村:マジで家から出ないですね。工藤:ずっと『あいのり』を観てたんでしょ?花村:ずっと観てました(笑)。とーやま校長:(笑)。大野:あのさ~、『あいのり』ってさぁ……。とーやま校長:この話、広がっちゃうの!?(笑)。大野:僕も結構『あいのり』を観るんですよ。それで、“友達が出てる”って聞いたので、もう一度観直したら「あっ!」って思って。とーやま校長:はい……。大野:テレビに出ている人と、プライベートで繋がっていても気づかないですね……。花村:ちょっと! その話、今いります!?大野:すいませんでした!工藤:っていうか、『恋ステ』(Abema TVで放送中の『恋する♡週末ホームステイ』)観ろよ!とーやま校長:大輝先生がやっているやつね(笑)。大野:……観ようと思っています!とーやま校長:(笑)。今のところ教頭レースは、大輝先生が頭4つ抜け出している状態です! 結果は郵送でお知らせします!!Da-iCEは、12月18日(水)にニューシングル『BACK TO BACK』を発売。2020年1月からは、アリーナツアー「Da-iCE BEST TOUR 2020 -SPECIAL EDITION-」が開催されます。詳細はオフィシャルサイト(https://www.da-ice.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/