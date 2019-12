欅坂46 平手友梨奈 小林由依、田村保乃に直電

欅坂46の平手友梨奈がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーに電話をかけて、番組から指定されたキーワードを言ってもらう「キーワード逆電」を行いました。その3人目には、メンバーの小林由依さんに電話をしたのですが繋がらず、次にかけた田村保乃さんがキーワードクイズに挑戦することになりました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月18日(水)放送分)【※キーワードは『タピる』】平手:(小林さんが出なかったので)ほのだったら、出てくれるかな……? 電話してみますね。これで、出てくれなかったらちょっとショック。こば、全然既読付かないし……こば、何してるのぉ?(笑)。あっ、ほのに全然LINE返してなかった……。田村:もしもし?平手:もしもし? 誰か分かる~?田村:分かるよ~そりゃ(笑)。どうしたの~?平手:何してた?田村:めっちゃボ~っとしてた。さっきまで寝てた(笑)。平手:やっぱり(笑)。寝てるって思った!田村:やばすぎ……(笑)。平手:やばすぎだね~(笑)。田村:……なに~? なに~? こわいこわいこわい!平手:なんにも怖くないよ(笑)。突然なんだけど……。田村:えっ!? なに?平手:最近、女子高生とか若者に流行ってる飲み物って?田村:えっ?平手:特に女子!田村:女子? えっ、なんか友梨奈ちゃんが言ってたから“スムージー”?平手:ちが~う!! それは違う!! それは私が好きなやつ!!田村:“タピオカ”?平手:あっ、そう!! それを、もうちょっと短くすると?田村:え、なに?……タ、“タピ”?平手:ちが~う! “タピ”じゃない~!田村:え~! どういうことどういうこと?!平手:わからん?! なんでわからん?!田村:短くすると……?平手:そう! タピオカを飲むっていう言葉を省略……。田村:“タピ活”?平手:いいよ(笑)。ほのの中ではタピ活でいいけど!田村:え~なに~? わからん!平手:流行語!! 流行語よこれ!田村:流行語? ヒントヒント!平手:タピ、なんとか!田村:タピなんとか? それは2文字?平手:ううん、1文字!田村:タピ……タピ……あ、い、う、タピえ……タピお……。タピ……お……か? あっ、“タピオカタピオカ”!!平手:ちが~う!! 知らないの!? ら行! ら行!田村:タピら……あっ、“タピラー”!平手:……えっ?田村:えっ!? ……“タピる”!?平手:そう! おっそいよ~!!!田村:わからん(笑)。平手:知ってた?田村:知らなかった……。平手:マジで? あ、女子高生じゃないから、分からないってことね。田村:違うけど~(笑)。平手:(笑)、あ、ちなみにこれSCHOOL OF LOCK! です。田村:……えっ!? 今!?平手:今!田村:やば~……恥ずかしい~(笑)。平手:でしょ~? これが、世の中に流れるわけですよ(笑)。田村:最悪や~! 一生の恥や~(笑)。平手:でもこないだ「出たい」って言っとったやん。声の出演はできたやん?田村:こういう形で? 確かにできた(笑)。でも今度行きた~い!平手:来たい? スタッフさんが、“来月”って言ってくれてるよ。田村:えっ!? ウソ!? ホントに?……本気にしていいやつ? やった~嬉しい~!! 友梨奈ちゃんとラジオ!?平手:そう!田村:ありがとうございます。平手:じゃあ来月。田村:え~ホントにありがとう、言ってくれて。平手:全然。いや、私じゃないからね、そんな。田村:嬉しいです。ありがとうございます!平手:あ、ごめん。LINEは後で返すね~。田村:うん、ありがと~。平手:ばいば~い!田村:ばいば~い!平手:……出てくれた(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/