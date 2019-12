“好きな人と共通点がない”14歳女子に 吉田凜音が贈る1曲

吉田凜音さんが、12月18日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み私は好きな人と共通点がありません。だいたい付き合ってる人たちって、クラス同じとか帰り道同じとか、趣味が同じとかいろいろあるじゃないですか。でもないんですよ、私には。唯一言えるとしたら、去年同じクラスだったことくらいで……。まぁ相手は何とも思ってなくて、ただのクラスメイトだったって いう記憶しかないんだろうなぁ。はぁ……。――このリスナーのために吉田さんが選んだ楽曲は、『I don’t look back』です。まずね、とてもネガティブなんですね。「はぁ」とか書いてあるし、なんかもう……謙虚。謙虚を覆していこう! みたいな。私の曲は、前だけを向いているんです。1秒経った過去のことも振り返らない。だから『I don't look back』を聴いて、ポンッと背中を押されていただきたいと思います! サビに注目して、聴いていただきたいです!今回リスナーに贈った『I don’t look back』は、12月25日に配信リリースされるデジタルシングルです。詳細は(https://rinneyoshida.jp/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/